Događaj koji se nije zbio 500 godina! Britanski kralj stiže kod Pape u Vatikan, skupa će moliti

Britanski kralj Charles III. učinit će potez koji je engleski monarh zadnji put učinio prije 500 godina. Naime, Charles u planu ima posjet Vatikanu, a idućeg četvrtka kralj bi trebao i javno moliti s katoličkim Papom.

Charles i Lav XIV. molit će u vatikanskoj Sikstinskoj kapeli u sklopu putovanja na koje ide i kraljica Camilla. Par će se s Papom susresti u Apostolskoj palači, a nakon toga će sudjelovati i u ekumenskoj službi. Cilj ovog susreta je promicanje zajedništva između dvije kršćanske crkve, one katoličke i one anglikanske. Ova će se veza između dvije vjerske zajednice prikazati i zajedničkim pjevanjem Zbora Sikstinske kapele te dva engleska zbora: Choir of St George's Chapel i Choir of His Majesty's Chapel Royal.

Ovaj se veliki događaj trebao održati još ranije, za vrijeme života Pape Franje, no morao je biti odgođen zbog njegove bolesti. Britanski kraljevski par s pokojnim Papom posljednji se put susreo na svoju 20. godišnjicu braka, koju su proslavili u travnju.

Iako su se susreti britanskih monaha s poglavarima Svete Stolice događali i ranije, BBC navodi kako Buckinghamska palača i Engleska crkva tvrde da se zajednička molitva tih dvaju čelnika nije dogodila otkada je u 16. stoljeću kralj Henry VIII. svoje kraljevstvo odvojio od Rima.

Podsjetimo, nedavno je kralj, kako bi očuvao ugled i stabilnost monarhije, donio tešku, ali za mnoge i nužnu odluku. Naime, prema posljednjim izvješćima s dvora, njegov mlađi brat, princ Andrew, zajedno sa svojom bivšom suprugom Sarah Ferguson, vojvotkinjom od Yorka, bit će sustavno isključen iz svih budućih kraljevskih okupljanja, prenosi The Telegraph. Ova drastična mjera, koja uključuje i tradicionalne božićne proslave, izravna je posljedica dugogodišnjih skandala koji se vežu uz vojvodu, prvenstveno zbog njegove povezanosti s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.