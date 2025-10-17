Papa Lav XIV. imenovao Josefa Grünwidla (62) za novog bečkog nadbiskupa

Prijelomna vijest u austrijskim medijima u petak kratko nakon podneva glasila je: “Papa Lav XIV. imenovao je danas Josefa Grünwidla (62) bečkim nadbiskupom”. Grünwidl, rođen 1963. godine u Hollabrunnu u Donjoj Austriji, naslijedio je 22. siječnja ove godine, kao apostolski administrator u upravi Bečke nadbiskupije, legendarnog bečkog kardinala Christopha Schönborna (80), koji je u siječnju otišao u mirovinu zbog poodmakle starosne dobi. Grünwidl je prije, između ostalog, bio i Schönbornov tajnik, a potom i biskupski vikar.

“Nakon određenog oklijevanja, sada sam od srca rekao - da - ovom zadatku”, rekao je Grünwidl, nakon objave vijesti iz Vatikana, na popodnevnoj konferenciji za medije u Beču, dodavši: “Činjenica je da je imenovanje novog biskupa trajalo toliko dugo, također ima neke veze sa mnom. Nakon nekog oklijevanja, sada sam svim srcem rekao - da -, ovom zadatku. U tome mi je pomogao uvid, koji je u meni proteklih mjeseci sazrio i ojačao. Mnogo toga se promijenilo za mene i u meni. Bog me ne želi savršenog, već dostupnog. Nisam savršen. Savršeno i potpuno su kategorije koje se odnose samo na Boga”.

Šezdesetdvogodišnjak je prethodno govorio kako ne želi preuzeti tu poziciju: “U prvih nekoliko tjedana bio sam zaista preplavljen ovim poslom i raznolikošću uključenih područja i nisam mogao zamisliti da preuzmem ovaj zadatak” Imenovanje Vatikana za novog bečkog nadbiskupa, 62-godišnji Grünwidl ovako je primio: “S povjerenjem u toliko mnogo ljudi koji me podržavaju u molitvi, te s povjerenjem u Božju pomoć, koja će me podržavati, voditi i jačati, rado prihvaćam ovaj zadatak. Radujem se novoj zadaći nadbiskupa Beča, kao i susretu s mnogim ljudima - onima koji već pripadaju Crkvi, kao i onima koji su u potrazi. Da ih upravo ja kao dušobrižnik i pastir - kojim se smatram - smijem pratiti na njihovom putu, i možda jedan komad zajedno s njima ići, i možda im pomoć na njihovom životnom putu”.

U nastavku je naglasio kako se već unaprijed veseli suradnji s mnogo ljudi, susretima u Župama i na raznim priredbama, kao i ekumenskom i međureligijskom dijalogu. Grünwidl, inače, budućnost Crkve vidi u njezinoj duhovnoj obnovi. Njegov glavni „credo“ je da dušobrižništvo treba manje službenika, a više „mistika“. Time se, prema pisanju medija sigurno može doprinijeti smanjenju broja vjernika, njih desetine tisuća, koji godišnje napuštaju Katoličku crkvu u Austriji, ističu domaći mediji. Zu opasku, kako je sada najvažnije da će Bečka nadbiskupija, odnosno preko milijun ljudi u Beču i Donjoj Austriji uskoro i službeno dobiti novog biskupa. I novu šansu za obnovu!

Kardinal emeritus Christoph Schönborn je izrazio zadovoljstvo i veselje imenovanjem Josefa Grünwidla za bečkog nadbiskupa: “Za mene je današnji dan duboko dirljiv i radostan. Što može biti ljepše od spoznaje da je naša Nadbiskupija u dobrim rukama! Posebno me dirnula opipljiva radost diljem biskupije zbog njegovog imenovanja. U istočnim Crkvama vjernici prilikom ređenja kliču: Aksios! Dostojan je. Čini mi se da se to o Josefu Grünwidlu u našoj Crkvi govori već tjednima i mjesecima. Kako je divno da je papa Lav sada to ponovno i potvrdio”.

Kako navode austrijski mediji, Josef Grünwidl, mora prvo biti posvećen za biskupa. Svečana ceremonija biskupskog ređenja, navodno će se održati u drugoj polovici siječnja 2026. godine, a predvoditi će je, kardinal Schönborn. Ono što se već sada ističe je da novi bečki nadbiskup Grünwidl neće biti, kao njegov prethodnik u kardinalskoj crvenoj odori nego u ljubičastoj, jer još neće biti uzdignut u kardinalski čin. Kardinal Christoph Schönborn vodio je Bečku nadbiskupiju 30 godina, od 1995. do siječnja 2025. godine. I to bez skandala! Nakon umirovljenja u siječnju ove godine, povukao se je u samostan u 20. bečkom stambenom okrugu.