Događaj ju je slomio: Prvi put nakon 28 godina od tragedije javila se zaručnica glumca koji je upucan na setu

Nakon šokantne vijesti da je glumac Alec Baldwin (63) na setu tijekom snimanja filma 'Rust' usmrtio snimateljicu te ranio redatelja rekvizitom pištolja, društvene mreže, kao i filmski svijet, ne staju s reakcijama. O tragediji se oglasila i zaručnica glumca Brandona Leeja koji je tako poginuo na setu 1993. godine.

Ovo je prvi put nakon 28 godina da je Hutton javno progovorila o smrti ljubavi svog života.

'Prije 28 godina bila sam slomljena od šoka i tuge zbog gubitka ljubavi mog života, Brandona Leeja. Sve je bilo tako besmisleno. Srce me i sada boli i to zbog supruga i sina Halyne Hutchins, ali i svih onih koji su ostali nakon tragedije koja se mogla izbjeći. Pozivam one koji su na pozicijama da naprave promjene i razmotre druge opcije za korištenje pravog oružja na filmskim setovima' napisala je Eliza koja danas ima 57 godina.

Inače, par je planirao vjenčati se 17.4.1993., no tragedija je sve promijenila. Brandona je upucao kolega koji je isto tako koristio pištolj u kojem nisu trebali biti pravi metci.

