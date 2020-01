Dizajnerica otvoreno o ovisnosti koja joj je uz plastične operacije uništila izgled

Modna dizajnerica Donatella Versace progovorila je o ovisnosti o kokainu koju je razvila u ranim tridesetim godinama.

– Počela sam s kokainom u 33. godini. Prvi put nisam ništa osjetila, samo mi se nije spavalo. Nastavila sam s konzumiranjem, ali samo na zabavama kada mi braća nisu bila tu. Nikad u životu se nisam tako ludo provodila. Nikada nisam pomislila da sam postala ovisna. Mislila sam da se mogu kontrolirati, ali je kokain kontrolirao mene – rekla je.

Naime, nakon tragične pogiblje starijeg brata Giannija u srpnju 1997. godine, Donatella se borila s ovisnošću.

- Morala sam sakriti svoje osjećaje. Nisam mogla podnijeti bol - kazala je Versace. Kao tinejdžerka je obojila svoju kosu u platinasto plavu i odlučila koristiti crnu olovku za oči, koja je i danas njezin zaštitni znak.

Modna ikona bila je uključena u seriju skečeva Saturday Night Livea gdje ju je glumila Maya Rudolph. Versace je ostala pod dojmom pa je glumicu pitala za savjet. U produkciji Lifetime television u filmu House of Versace potretirala ju je Gina Gershon. Prošle godine u siječnju izašao je film Ryana Murphyja "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" u kojem Oskarovka Penelope Cruz glumi Donatellu. Prošlo je više od 20 godina od smrti njezinog brata, a izgled Donatelle Versace se drastično promijenio i to ne samo zbog njezinih godina.

Na naplatu su stigle i sve plastične operacije kojima se dizajnerica podvrgnula.

Prvi put se učinak operacija primjetio tri mjeseca poslije ubojstva njezinog brata kad se na Met Gali družila sa Cher i Madonnom. Nitko joj nije mogao dati 42 godine, a od 2002. godine malo tko nije mogao primjetiti očite promjene na Donatelli. Nakon živčanog sloma za kćerin 18. rođendan, Versace je završila na rehabilitaciji 2005. godine i iz nje izišla puna tamnija i drugačijih usana.

Nagađalo se tri godine poslije da je prestala s filerima, međutim nitko nije vjerovao.

2013. godine odlučila je priznati da koristi botoks kao dio beauty režima i ne vjeruje u posve prirodan look za žene. Od 2014. godine njezina koža je naočigled voskasta, a obrve niže na licu nego prije. Usne su joj također drugačije definirane. Konačno, 2018. godine obilježila je svoju pojavu platinastom kosom, voskastom kožom, smoky eyes šminkom i napumpanim usnama zauvijek.