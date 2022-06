Disney+ u Hrvatskoj od 14. lipnja

Prezentacijom koju je vodio Kakhaber Abashidze, potpredsjednik Disneyja za tržišta središnje i istočne Europe, najavljena je dostupnost platforme Disney+ za Hrvatsku. Od 14. lipnja hrvatska će publika tako dobiti još jedan streamer koji će sasvim sigurno biti i više nego jaka konkurencija postojećim platformama HBO Max i Netflix. Jer, ova cijelo stoljeće stara kompanija danas raspolaže nekim od najatraktivnijih naslova kao i franšiza u svijetu filmske, televizijske i online zabave.

To su naslovi koje proizvodi sam Disney, kao i studio Pixar, ali i Marvel, a onda su tu i franšize Ratova zvijezda, National Geographica i Stara kojega smo do sada znali kao Fox. Riječ je o više od 900 filmova, više od 600 serija među kojima je i 180 originalnih naslova etiketa koje danas funkcioniraju pod okriljem Disneyja čineći ovu kompaniju najvećim zabavnim entitetom u svijetu. Jasno, najprivlačnije ime u ovom vrlo tiražnom društvu jesu Ratovi zvijezda. Tako ćemo već s početkom funkcioniranja platforme u Hrvatskoj moći vidjeti obje sezone serije The Mandalorian, kao i The Book of Bobba Fett, jasno i sve filmove Ratova zvijezda. Isto tako, mnogi su uočili kako je na tržištima gdje Disney+ već funkcionira dostupno i nekoliko epizoda nove serije zasnovane na Ratovima zvijezda, Obi-wan Kenobi.

Zatim je tu i preko 55 Marvelovih filmova poput “Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings” (“Shang-Chi i legenda o deset prstenova”), “Eternals” (“Vječnici”), “Avengers: Endgame” (“Osvetnici: Završnica”) i “Captain Marvel” (“Kapetanica Marvel”) te preko 60 Marvelovih serija uključujući “Moon Knight”, “Loki” i “WandaVision”. Mnoge će zanimati i serija o najpoznatijem kućnom porno uratku u povijesti, onom Pamele Anderson i Tommyja Leeja, Pam&Tommy ili serija o obitelji Kardashian.

Pretplatnici će također moći gledati preko 300 naslova odnosno filmova Disneya i Pixara, uključujući cijelu “Toy Story” (“Priča o igračkama”) franšizu, “Soul” (“Duša”), Oscarom® nagrađen “Luca” (“Luka”), Oscarom nagrađen Walt Disneyev film “Encanto” (“Encanto: Naš čarobni svijet”) o izvanrednoj obitelji Madrigal, te Oscarom nagrađen film “Cruella”, s Emmom Stone u ulozi legendarne “Cruelle de Vil”. Pa su tu onda i dokumentarci National Geographica kao i prebogata Disneyjeva arhiva. U Hrvatskoj će Disney+ stajati 7,99 eura mjesečno ili 79,90 eura godišnje.