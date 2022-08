Dino Merlin nakon četiri godine ponovno pred hrvatskom publikom, najavio čak tri velika koncerta

Nakon pune četiri godine nestrpljivog iščekivanja, sarajevski glazbeni velikan Dino Merlin vraća se konačno hrvatskoj publici u velikom stilu. Nakon što je u subotu odradio zadnji dan slovenske turneje u Velenju, na radost brojnih obožavatelja, najavio je tri velika koncerta u listopadu gdje će u tri tjedna prirediti nesumnjivo nezaboravan glazbeni doživljaj u tri velike dvorane.

U dvorani Mladost u Rijeci nastupit će 8. listopada, tjedan dana kasnije 15.10. u dvorani Krešimir Ćosić u Zadru, a treću subotu zaredom, 22.10. u osječkoj dvorani Gradski vrt.

Ulaznice su već puštene u prodaju putem online platforme Adriaticket i na ostalim prodajnim mjestima, a ako je suditi po dosadašnjem interesu u prvih nekoliko sati, sve će karte planuti u rekordnom roku.

Ovaj glazbeni čarobnjak nastupao je već u ovim dvoranama u sklopu svoje prethodne turneje „Hotel Nacional“ nakon čega se okitio titulom rekordera; napunivši sve navedene dvorane kao nitko prije njega. Jer, kao jedan od omiljenih kantautora ovih prostora, Dino Merlin uz pregršt emocija, svojoj publici potrudi se uvijek omogućiti i novi, neviđeni scenski spektakl. Sve je to jedna posebna priča koja daje mističnu žar njegovoj umjetničkoj auri.

Foto: Željko Vidinović Osim dobro poznatih svevremenskih hitova iz karijere duge preko 30 godina, bit će ovo prvi put da će domaća publika moći uživo čuti i nove hitove „Mi“, „Dođi“, „Jedan dan, jedna noć“, „Krive karte“, „Kako da ti kažem“... koji u samo godinu dana imaju čak preko 80 milijuna pregleda na njegovom YouTube kanalu koji broji blizu nevjerojatnih 600.000 pretplatnika.

-Snažna je ta veza i ljubav koju već desetljećima osjećam i dijelim uzajamno s mojom hrvatskom publikom. Zajedno se radujemo, pjevamo, osjećamo, tugujemo pa i zaplačemo - ponekad od tuge, ponekad od sreće, no jedni bez drugih ne možemo. Moj je život moja energija koju dobijem i potom podijelim sa svima vama; to je moj krvotok života, poetski se izrazio popularni umjetnik najavljujući novu turneju po Hrvatskoj. Za iduću godinu u planu su i velike Arene u Zagrebu i Splitu, no datumi tih koncertnih spektakla još nisu poznati. Ako je suditi po nedavno završenim, hvaljenim turnejama u Sloveniji i Crnoj Gori, Dino Merlin nesumnjivo će opet zlatnim slovima ostati upisan u naslijeđe hrvatskih koncertnih doživljaja.

VIDEO Nakon 25 godina braka Rocky se razvodi os 22 godina mlađe manekenke