Dino Merlin: 'Bio sam teško bolestan, nisu me interesirali ni život ni smrt'

Bosanskohercegovački glazbenik Dino Merlin bio je gost večerašnjeg HRT-ovog talk-showa "U svom filmu", u kojem je voditeljici Tončici Čeljuskoj govorio o svom životu i karijeri.

Glazbenik koji puni dvorane širom regije govorio je o nekim poznatim detaljima iz svoje karijere poput onog da je radio u Tvornici ležajevaVogošća.

- U pauzi bih zapisivao stihove na papir, a kolege su mi se smijale. Rekao sam im da će me jednog dana gledati na televiziji, da ću biti slavan, ispričao je Merlin, koji se prisjetio i ratnih strahota u Sarajevu, koji je više od 1400 dana bio pod okupacijom. Gledao je kako mu umiru kolege, prijatelji i menadžer.

- Bila je lutrija kad izađete vani hoćete li se uopće vratiti, ili ćete se vratiti kao invalid, pričao je Merlin i dodao kako su to trenuci koji se ne mogu zaboraviti. Otvoreno je osudio agresiju na svoju zemlju, a zbog toga su se u Srbiji pisale peticije protiv njegovih koncerata. No, bez obzira na to tri puta zaredom napunio je beogradsku Arenu.

- Znate, ja sam rođen u Starom gradu u Sarajevu, a prvi susjedi su mi Srbi. Nemam predrasude, i teško je od mene napraviti nacionalista, a kamoli šovinista. Bila je to jedna mala grupa agresivnih ljudi koji ne uvažavaju činjenice, a ogromna većina je pokazala što misli o meni. Za smao nekoliko dana su kupili ulaznice za tri koncerta. Mogli smo ih raditi i više, no to je bilo to za tu turneju, rekao je Merlin.

Glazbenik je krajem 90-ih razmišljao o povlačenju sa scene.

- Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju, to ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da me ništa nije interesiralo, ni život ni smrt. To je bio period kad sam bio biljka. Svašta mi je tada padalo na pamet, razmišljao sam i da napustim glazbu. No, odlučio sam nastaviti i 2000. snimio album "Sredinom", na koji sam jako ponosan, rekao je Dino Merlin.