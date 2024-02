Deset godina od održavanja prvog duhovno-glazbenog spektakla: 'Mladi prepoznaju ono istinito'

Organizatori su na današnjoj konferenciji za medije predstavili program ovogodišnjeg slavljeničkog 'Progledaj srcem'. Sve je počelo 2014. godine s koncertom podrške pokretanju Laudato TV-a. Projekt se širio iz jedne dvorane u iduću veću dvoranu, održan je povijesni događaj na stadionu pred više od 50 tisuća ljudi, organiziran je cjelodnevni molitveni dan koji je nakon dva desetljeća bio prva velika duhovna obnova u Hrvatskoj. Laudato TV je afirmirao suvremenu duhovnu glazbu i ove godine održava osmi duhovno-glazbeni spektakl 'Progledaj scem'.



-Vjerovali smo u suvremenu duhovnu glazbu, vjerovali smo među prvima da joj treba dati prostora. I nekako je zbog toga glazba pomogla nama da postavimo televiziju na noge, a mi smo pomogli da duhovna scena uđe u eter, da se razvija i širi. Upravo to je omogućilo da se 'Progledaj srcem' nastavi održavati. Uvijek svjež, s novim pjesmama, novim autorima, novim izvođačima. A posljednjih godina i zrelijim duhovnim programom. Ovaj događaj uvijek će imati humanitarnu notu. Poznato je kako posjetitelji kupnjom ulaznica pomažu organizaciju događaja i rad Laudato TV-a. Uvijek smo produkcijski nastojali ponuditi najbolje i okupiti najbolje suradnike na tržištu. I putem smo postali prijatelji. Tako će biti i dalje, jer vjerujemo da Gospodin zaslužuje najbolje. Kada se okrenem unazad, zaista vidim da je On sve vodio. – osvrnula se na deset godina organizacije 'Progledaj srcem' izvršna producentica projekta Ksenija Abramović.



Od prvih dana u organizaciji je i kreativni producent Luka Kotlar koji se osvrnuo na činjenicu da je događaj gotovo rasprodan prije najave samog programa i izvođača.



- Posjetitelje privlači na prvom mjestu Bog, jer njemu pjevamo i njemu se u zajedništvu molimo. To smo posebno prepoznali još na Maksimiru kada su rijeke ljudi stajale u redu za ispovijed. Neovisno o aktualnom popisu izvođača i pjesama - jer jedne godine imamo jedan postav, iduće se nešto promijeni - ljudi su željni slavljenja. Zato smo na ovom slavljeničkom 'Progledaj srcem' usredotočeni upravo na taj duhovni program. Sigurno je da će biti velika pozornica i ekrani na kojima će svatko u dvorani moći vidjeti sve što se događa na pozornici i na kojima će biti ispisane riječi pjesama, kako bi svi mogli zajedno pjevati. Osigurat ćemo kao i uvijek najbolje osvjetljenje i zvuk. I sve snimiti kako bismo snimku mogli prikazati na Laudato TV-u za sve one koji su htjeli doći, ali dvorana je pretijesna za sve nas. – najavio je Kotlar.

Ovogodišnji slavljenički 'Progledaj srcem' započet će s duhovnom obnovom u 18 sati, koju vode don Damir Stojić i Božja pobjeda, potom slijede pater Sebastijan Šujević i Alan Hržica u 19 sati. Nastavit će se sa slavljenjem u 20 sati na kojemu će nastupiti glavnina izvođača iz ranijih godina. U novim izvedbama, duetima i zajedničkim nastupima nastupit će Sestre Palić, fra Marin Karačić, Amorose, Matej Galić, Božja slava band, Vanessa Mioč, Sestre Husar, Rafael Dropulić Rafo, Stijepo Gleđ Markos, Zvonimir Kalić, fra Ivan Matić i Zbor Mihovil. A organizatori najavljuju i poneko iznenađenje.



-Nekako sve organski raste. I 'Progledaj srcem' i zajednica Srce Isusovo i duhovna glazba. I naš pokret molitvenih zajednica općenito u Hrvatskoj. I jako sam sretan radi toga. I radostan sam da sam svjedok toga i što sam uključen od samoga početka. To je za mene velika stvar. Emotivan sam kad se sjetim tog prvog koncerta prije deset godina kada smo nastupali. Pa danas, koliko se sve razvilo. Bitno je da se svi ti kolege, koji nastupaju zajedno sa mnom, nisu promijenili kao ljudi nego samo postaju još bolji. Čuva nas dragi Bog u tome, čuva nas molitva, čuva nas duhovnost. – izjavio je Alan Hržica koji danas i sam puni koncertne dvorane večerima slavljenja te ističe po čemu je 'Progledaj srcem' drugačiji.

-'Progledaj srcem' je velik, najveći, okuplja sve nas glazbenike i sve nas zajedno u velikom broju. To je događaj koji je i brojčano najveći, vezano za gledatelje. Taj duhovno-kršćanski spektakl baca tu mrežu i šire od naše zajednice i Crkve, što je uvijek dobar evangelizacijski moment. Možemo doći i do onih na koje možda ne računamo na našim individualnim koncertima. – zaključuje Hržica.



Organizatori su svjesni kako ovim događajem okupljaju više generacija zajedno, obitelji i mlade, stoga se mnogo truda posvećuje popratnom sadržaju.



-Mladi prepoznaju kada je nešto 'fake', a prepoznaju i kada je autentično biti u istini, ljubavi, iskren, otvorena srca za Boga, čovjeka, obitelj, za domovinu. Mislim da su to mladi prepoznali. – pojasnila je Abramović razloge velikog broja mladih koji dolaze na 'Progledaj srcem'.



Ulaz za osobe s invaliditetom i djecu mlađu od 7 godina je besplatan, posjetitelji mogu unijeti svoju užinu, na parteru mogu ponijeti dekicu za sjesti, a osigurani su i ovoga puta ispovjednici za one koji se požele ispovijediti. Organiziran je paralelno i sadržaj za mlađu djecu, u igraonici s ograničenim brojem mjesta, gdje će se održati program uz svjetski poznatu crtanu seriju 'Superknjiga'. Ulaznica u prodaji još ima vrlo malo u parteru i organizatori pozivaju zainteresirane da požure. Tko ne uspije ove godine osigurati ulaznicu u dvorani, Laudato TV sve snima i prikazat će snimku u svom programu.

