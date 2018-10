Depp po prvi puta o braku s Heard za GQ: "Nisam nasilnik"

Po prvi puta nakon razvoda od supruge Amber Heard, Johnny Depp je za magazin „GQ“ otvoreno progovorio o njihovom odnosu i opovrgnuo navode da je bio nasilan.

Depp je ispričao kako su protekle tri godine za njega bile jako teške jer mu se činilo da ga ljudi drugačije gledaju. Činilo mu se da su se svi u Hollywoodu urotili protiv njega i bio je spreman potpuno odustati od glume ako se to nastavi. No nije pristao na etiketu nasilnika i uporno je ponavljao na on nije takav.

-Jako me povrijedilo što su me predstavljali kao nasilnika koji je u stanju ozlijediti osobu koju voli. A ja nisam takav. Ja to nisam učinio. Pustio sam ljude da govore što hoće i ostaviti svojim odvjetnicima da riješe stvar. No stvari su se pogoršavale i ljudi su po medijima počeli govoriti da sam lud i da mi treba psihijatrijsko vještačenje. To su posve lude stvari.



O braku s Amber Heard Johnny je izjavio:

-Imali smo strastvenu vezu temeljenu na ljubavi. Nismo željeli povrijediti jedno drugo.

Podsjetimo, bivša supruga optužila ga je da joj je prilikom jedne svađe 2015-e bacio mobitel u glavu te je i objavila sliku svog lica prepunog modrica.

Glumičin odgovor na Deppov intervju nije trebalo puno čekati, njezini odvjetnici napali su magazin „GQ“ izjavom:

-Nevjerojatno je da magazin nije razgovarao s ni jednim svjedokom napada gospodina Deppa prije nego objave. Da je časopis napravio osnovnu istragu oko izjavi Johnnyja Deppa, brzo bi shvatili da su njegove tvrdnje u potpunosti netočne. Sramotno je nastavlja psihološki terorizirati dok ona taj dio života želi što prije ostaviti iza sebe, kažu odvjetnici „Aquamenove“ zvijezde Heard u priopćenju za Page Six.