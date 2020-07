Dean Kotiga: 'Imam 100.000 pratitelja, ali žao mi je što me ljudi danas znaju po Instagramu'

Gost ovotjedne emisije Nedjeljom u 2 je kvizaš Dean Kotiga. Je li u životu važnije znanje ili snalažljivost? Kviskoteka ili Potjera? Povlači li se iz kvizova i potpuno posvećuje Instagramu, samo su neka od pitanja na koja je odgovarao tijekom emisije kod domaćina Aleksandra Stankovića.

- Bilo je i vrijeme. Toliko vremena, a mene nigdje - našalio se Kotiga na početku emisije. U izboru znanja i snalažljivosti rekao je da je teško odlučiti za jedno, da je miks i jednog i drugog najbolji. Priznao je kako i sam ima problema s pamćenjem. - Nemam fotografsko pamćenje, pamtim jako loše. Sutra se neću sjećati da sam bio ovdje. Šalim se, pročitam nešto i za 2 dana ne znam da sam to pročitao. Uvijek kažem da nije tajna u pamćenju nego u discipliniranom čitanju - kaže Kotiga.

Studentski dani nisu mu predstavljali problem, no na iznenađenje mnogih u gimnaziji je bio prosječan učenik. - Na fakultetu sam stajao dobro jer je fakultet bila instanca školovanja koju sam upisao svojevoljno. Studirao sam komparativnu književnost i povijest na Filozofskom fakultetu i tu problema nije bilo. Više je problema bilo u srednjoj školi u kojoj sam 1. i 2. razred prošao s vrlo dobrim, a 3. i 4. s dobrim. Srećom da sam prijemni rasturio - otkrio je Dean.

Foto: HRT

Na pitanje je li važnije znanje ili diploma kazao je kako je danas teško ljude procjenjivati samo na temelju diplome. -Na svoju sramotu diplomu još uvijek nisam pokupio. Što znači da ona meni do danas nije trebala. Trenutno radim neke tečajeve na Courseri i nakon toga vi možete za 45 dolara položiti ispit i dobiti diplomu koju možete staviti u CV - kaže Kotiga.

Otkrio je i što ga privlači kvizovima. - Privlači me novi podatak. Neko novo mikro, nano područje za koje nisam znao da postoji uopće. Znanje me pali, ali u smislu novog znanja - istaknuo je Kotiga i dodao da ne voli procjenjivati ljude na temelju znanja.

- Jako se pazim po tom pitanju jer danas nije fer očekivati da netko nešto zna, ako ja to znam. Neku opću kulturu bi bilo lijepo očekivati od ljudi, ali naučio sam s vremenom objektivizirati znanje i stoga nikad ne radim dramu - ističe Dean. Najbolji kviz svih vremena mu je Kviskoteka, a nada se da će jednog dana dobiti i svoj kviz.

- Mogu napraviti televizijski kviz i nadam se da će jednog dana doći do toga - samouvjereno će Kotiga koji se dotakao i društvenih mreža na kojima je u posljednje vrijeme poprilično aktivan. - Počeo sam na Twitteru koji mi je i dalje najdraža mreža, onda sam otvorio Facebook koji mi je dosadan i onda sam otvorio Instagram koji nisam ništa razumio i onda sam odlučio sam to malo istražiti. Gledao sam Storyje od kolega influencera i to nije izgledalo na ništa i onda sam počeo snimati nešto potpuno drugačije, sebe u krupnom izdanju i to je buknulo samo od sebe - pojasnio je Kotiga.

- Imam dojam da me trenutno ljudi više znaju po Instagramu jer imam više od 100.000 pratitelja, a to mi nije drago. U godinu dana gluparanja po Instagramu postigao sam veći odjek neko u sedam godina pojavljivanja po kvizovima - zaključio je Kotiga koji je za kraj gledateljima poručio da više uživaju u životu, a manje se opterećuju stvarima na koje ne mogu utjecati.