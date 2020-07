Ove dame prkose godinama i izgledaju savršeno u badićima i nakon 50. godine

Važnije je vježbati kada ste stariji jer, dok ste mladi, tijelo vam oprašta, ali kada ostarite, praštanja nema, rekla je jednom 82-godišnja Jane Fonda, koja se čvrsto drži ovog principa i u devetom desetljeću izgleda senzacionalno. Nije Jane iznimka jer i naše i brojne dame iz našeg susjedstva u svom petom, šestom i sedmom desetljeću izgledaju fantastično i ponosno svako ljeto poziraju u kupaćem kostimu.

– Ja sam dokaz da se i u poznim godinama može izgledati mlado i njegovano. Žena može biti lijepa, a da nije plastična, operirana lutka – izjavila je nedavno 69-godišnja Neda Ukraden, koju su prozvali i najseksepilnijom bakom na Balkanu. Za njezinu fit liniju zaslužno je svakodnevno vježbanje, igranje tenisa, a ljeti i duge ture plivanja. Za odlaske u teretanu, kaže, nema vremena, ali njoj je dovoljna prostirka ili ručnik da bi odradila svoje vježbe. Naša glumica Mila Elegović ovog lipnja proslavila je 50. rođendan, a njezina figura ničim ne odaje da je ušla u šesto desetljeće života. Treninzi s utezima i s težinom vlastitog tijela najviše joj odgovaraju, a jednom je rekla da ne voli ići u teretanu i da nije ljubiteljica vježbanja, ali kako zna koliko joj dobrog to donosi te da zbog toga vježba tri puta tjedno.

Foto: Instagram Njezinoj osam godina starijoj kolegici Sanji Vejnović na Instagramu obožavatelji često ponavljaju da je poput vina, što starija, to ljepša. Sanja često ističe da dio zasluga za svoj mladolik izgled i fit liniju može pripisati dobrim genima, ali i zdravim ritualima za dušu i tijelo koji su razlog da u kupaćem kostimu izgleda poput modela. Sanju ćete često vidjeti na biciklu u centru grada, liniju održava i pilatesom, jogom, često meditira i pazi na balans u svojoj prehrani. Prije više od tri desetljeća u bijeloj majici Ana Sasso iskočila je iz mora reklamirajući Pipi i time zauvijek ušla u medijsku povijest. Bivša Miss Jugoslavije sada je 56-godišnjakinja, za da treba ponoviti legendarnu scenu iz reklame, Ani ne bi trebala zamjena jer izgleda jednako fenomenalno kao i tada.



– Redovito vježbam, ako ne vježbam u teretani, vježbam kod kuće. Pazim na zdravu i pravilnu prehranu i ne preskačem obroke. Jedem i do pet puta dnevno, pijem puno tekućine, zapravo vode, osobito sada u ljetnim mjesecima. I to bi uglavnom bilo to – otkrila je za Story tajnu svog dobrog izgleda. Ove godine naša proslavljena glumica Anja Šovagović Despot napunila je 57 godina, a prošle godine obožavatelje je očarala svojim fotografijama s ljetovanja na kojima u kupaćem kostimu izgleda čarobno. U jednom razgovoru rekla je da bi trebala svakodnevno vježbati zbog bolova u kralježnici od kojih pati, ali malo je nemarna kad je riječ o redovitom vježbanju. Genetika i zdrava prehrana te zahtjevne uloge u kazalištu pomažu da Anja i u šestom desetljeću izgleda poput manekenke.

Borna Kotromanić ove će godine proslaviti okruglih 50, a u čemu je tajna njezine vitalnosti, otkrila nam je lani u intervjuu:

– Moje je lice bez filera i botoksa, moje tijelo nije rezultat vježbanja i gladovanja. Redovito radim razne tretmane koji djeluju na održavanje tonusa mišića tijela i lica, ali bez noža. Imam dobre gene, ali tu je i nadogradnja. Olivera Balašević ima 61 godinu, a nedavno je pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu te da još uvijek vrlo spretno izvodi gimnastičke vježbe baš kao i u mladosti.

