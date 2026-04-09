u društvu najmilijih

FOTO Naša glumica koja godinama živi u Kini otkrila lijepu novost, a evo gdje trenutno boravi

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/21
VL
Autor
Vecernji.hr
09.04.2026.
u 18:41

Na fotografijama se vidi kako uživa u opuštenim, ali iznimno važnim životnim trenucima, u društvu supruga, redatelja Ivice Šimića, obitelji i najmlađeg člana, unuka koji je posebno ukrao pažnju. Sunčani kadrovi uz more, šetnje i obiteljska druženja otkrivaju toplu i iskrenu atmosferu, ispunjenu ljubavlju i zahvalnošću

Poznata hrvatska glumica, producentica, doktorica znanosti i znanstvenica Vitomira Lončar javila se na društvenim mrežama i raznježila svoje pratitelje podijelivši niz fotografija s čarobnog otoka Cresa. Na fotografijama se vidi kako uživa u opuštenim, ali iznimno važnim životnim trenucima, u društvu supruga, redatelja Ivice Šimića, obitelji i najmlađeg člana, unuka koji je posebno ukrao pažnju. Sunčani kadrovi uz more, šetnje i obiteljska druženja otkrivaju toplu i iskrenu atmosferu, ispunjenu ljubavlju i zahvalnošću.
Lončar je otkrila da je imala čak nekoliko razloga za slavlje – rođendan, godišnjicu braka, ali i dragocjeno vrijeme provedeno s obitelji, što joj je, kako kaže, najvažnije u životu. ''I rođendan i godišnjica braka i svi zajedno i – unuk! Hvala Ti, Bože, na svim darovima kojima me obasipaš!'', napisala je u opisu objave. Posebno su dirljive fotografije na kojima nježno drži unuka u naručju, kao i one na kojima cijela obitelj zajedno uživa u šetnji i zajedničkim trenucima.

Podsjetimo, vidjeti Vitomiru u Hrvatskoj u posljednje vrijeme nije uobičajena situacija. Naša glumica i producentica sa suprugom od 2016. godine živi u kineskom gradu Xi'anu, gdje ona radi kao profesorica na Xi'an Eurasia Universityju, a često se javi na društvenim mrežama gdje dijeli različite zgode iz Kine. Jednom prilikom tako je podijelila video u kojem je pratiteljima prenijela pet savjeta Kineza kako pravilno piti vodu. - Koje nove navike i promjene želiš u 2026. godini? Neka 2026. napokon bude - godina promjene! - stoji u opisu objave.

FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta
1/16

- Kinezi kažu kako treba piti vodu. Rekoh, pa čekaj malo, sad smo već na filozofiji. Kako treba piti vodu? Ne znamo kako treba piti vodu? - započela je svoje obraćanje Lončar, pa krenula nabrajati. - Pet pravila. Pravilo broj jedan: Uvijek se pije topla ili vruća voda, nikada hladna. Pravilo broj dva: Nikad se voda ne pije u velikim gutljajima, uvijek se pije u malim gutljajima. Pravilo broj tri: Apsolutno nikada se voda ne smije piti za vrijeme obroka. Nekad smo mi uvijek to govorili kad bi servirali piće: Jesi krava ili svinja? Naime, svinje piju kada i jedu, a krave piju nakon što jedu. Dakle, Kinezi smatraju da bi svi trebali biti kao krave da pijemo nakon što završimo s hranom. Četvrta stvar: Trebamo uvijek prije spavanja popiti malo, ne puno vode. I peta stvar: Vode se treba piti ni previše ni premalo. Kada pijemo previše vode, stradaju bubrezi. Kada pijemo premalo vode, strada sve ostalo. Dakle, pitaj svoje tijelo - završila je s lekcijom o vodi glumica.

Objava je izazvala bezbroj podijeljenih reakcija i komentara. Neki su dodali još pokoji savjet o unošenju vode: - Ayurveda kaže da ne treba piti vodu ni za vrijeme, a pogotovo ne nakon jela, jer gasi vatru probave. Najbolje je prije jela, a time ujedno potičemo osjećaj sitosti - napisala je jedna komentatorica, dok su se ostali šalili: - "Zaključak, bolje piti vino", "Voda nije dobra ni u cipelama", "Gospođo, zaboravili ste jedno pravilo, voda se pije isključivo mokra", "Pije se kad si žedan", "Kako preživjeti u Hrvatskoj s minimalcem ako znaju formulu" - neki su od komentara. Jedan komentator nije se složio s prvim pravilom: - Kod sportskih aktivnosti pije se hladnija voda posebno ako se pije izotonično piće koje treba biti rashlađeno kako bi se apsorbiralo. Zato u vrućim danima hladna lubenica ili neko drugo voće daje odličnu okrepu - tvrdi.

Kina Cres vitomira lončar showbiz

TKO BI REKAO...

VIDEO Našeg glumca optužuju da je kriv za ljubavni brodolom ove djevojke! Slučajno se sreli u Parizu, reakcije pljušte

Influencerica se snimala kako pozira i publici pokazuje što je odjenula, a odjednom pored nje prolazi glumac Josip Ledina. Nakon nekoliko koraka što je prošao, vratio se i pitao je što radi. Potom joj se pridružio i spontano snimio s njom ono što je odjenuo. Ova spontana i topla reakcija potpunih neznanaca bila je iznimno simpatična njezinim pratiteljima pa je video u kratkom roku prikupio čak više od 250 tisuća lajkova i skoro tri milijuna pregleda.

