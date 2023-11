David i Luka napustili show, jedna kandidatkinja prije showa završila na injekcijama

Hana Ivković, Anatalia Filmone, Mia Ribić, Lana Mandarić, Vanessa Kralj, Andrea Jelonjić, Toni Peruško, Dino Miklaužić, Petar Šegedin, Ivan Vidović, Luka Veljković i David Amaro 12 je kandidata koji su izborili prolaz dalje i nastup u prvoj uživo emisiji "Superstara" ove subote na RTL televiziji. Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković imali su zahtjevan zadatak u recallu odabrati dvanaestero najboljih kandidata, nakon što su u audicijama izdvojili sto najboljih. Oni su sada morali pokazati raskoš svog talenta i scenskog nastupa jer samo jedno od njih može osvojiti laskavu titulu hrvatskog supertalenta, ali i novčanu nagradu u iznosu od nevjerojatnih 50.000 eura.

Superstar emisiju uživo dobila je priliku voditi omiljena Antonija Blaće, a kao ispomoć u backstageu s kandidatima je uoči i poslije nastupa razgovarala mlada glumica Arija Rizvić, kojoj je ovo prvi takav angažman, no sjajno se snašla.

- Publika večeras bira. Bila sam emotivna, teško je ocjenjivati, jer ovo nije sport. Ja sam bila sretna jer sam shvatila da je ovo najljepši posao na svijetu - rekla je Severina po dolasku za stol žirija. Kad je voditeljica Antonija Blaće upitala Filipa ima li već sad neke hitove za natjecatelje, Seve se našalila: 'Ubit ću ga! Prvo neka meni napravi hit'.

Večerašnju emisiju otvorili su kandidati zajedničkim nastupom i pjesmom 'The Edge of Glory' od Lady Gage, a Severina i Tonči pohvalili su odmah kandidate za nastup. Na grandioznoj pozornici u 360 stupnjeva, koja izgleda poput prave male arene, u modernom studiju od 1200 metara kvadratnih, nastupit će kandidati uživo pred publikom i uz pratnju benda, te pokušati izazvati iskrene emocije svojim glasom, ali i izboriti svoj prolazak dalje.

Prvi je na pozornicu stao Luka Veljković (20) koji je otpjevao pjesmu Dine Merlina "Hotel Nacional". Luka se na pozornici i rasplesao, a svojom energijom oduševio je sve u žiriju.

- Ništa manje od tebe nisam ni očekivala. Ovo je bilo strašno - rekla je Nika, a Severina mu je poručila da ima sve.

- Imaš i neku je*u. Kad me netko pita što netko ima. Ja mogu kaže da taj ima je*bu - rekla je Severina.

- Negdje u recallu sam shvatio da si ti idealan kandidat za pobjednika. No, nismo mi ti koji će odlučiti. Ti toliko dobro barataš s vokalom i živiš ovaj život... - rekao mu je Tonči.

Foto: RTL Screenshot

Sljedeća na redu stigla je Mia Ribić. Ona je otpjevala "Runnin’ (Lose It All)" , od Beyonce.

- Ono što je evidentno je to da si napredovala iz emisije u emisiju, sad imate kompletno drugačiji kompleks, iza vas je živa muzika. Ti si to dobro odradila, i to više nego korektno, možeš biti ponosna na sebe - poručio joj je Tonči.

- Mi znamo da si ti nešto bila loše, jedan pljesak za Miju - rekla je Severina, a Mia je dodala da je jutros povraćala.

- Ja moram reći, ti si meni jedan od najomiljenijih likova ovdje jer si prava djevojka iz susjedstva jer možeš raditi više stvari odjednom, a da si u svemu odlična. Ja sam za tebe - dodala joj je Severina.

- Ti si bila jaka kad je bilo teško, divna si bila - rekao joj je Filip, a Nika joj je poručila da joj je malo i strašna. - To što si bolesna smo čuli, ali nismo čuli, samo nam je netko rekao, to moramo uvažiti - rekla je.

Foto: RTL Screenshot

Treći je na pozornicu stigao David Amaro koji je otpjevao "Pola sunca" Matije Cveka i Marije Šerifović.

- Nema zezanja sa tobom. Poslije ovog nastupa, mislim da imaš Marijin poziv, Marije Šerifović. Jako lijepo. Jedna samo mala opaska, samo da ne sklizneš u pretencioznost, a samo da još više emocije otvoriš - rekao mu je Filip.

- Po meni je ovo bolje nego original, i kompaktnije. Odličan vokal, savršeno barataš s njim, nemam ti što reći, ja sam oduševljena - poručila mu je Severina, a Nika je rekla da je odabrao top pjesmu te da je iznio kao da je njegova.

- Imam samo jednu riječ - top. I ako ima Boga, a ja volim vjerovati da ga ima, i ako ima pravde, a znamo da je nema, ali možda ovaj put i uspije - vidimo se 9. 12. - rekao mu je Tonči.

Foto: RTL Screenshot

Nakon kratkog predaha na pozornicu je stigla Anatalia Filmone Kević Zandamela. Ona je otpjevala "Girl on fire" od Alicije Keys.

- Svaki od vas je poseban svijet, ti si posebna. Došla si ovdje kao gazela, kao neka prekrasna duša. Imaš taj nekakav super upliv, ja te molim da vjeruješ u sebe jer ja vjerujem u tebe - rekla joj je Severina, dok je Nika dodala da ne bi nikada rekla da ona za sebe ne vjeruje u svoj glas.

- Ovo si odradila top - dodala je.

- Mene se bojiš? Pa ja sam tvoj najveći fan ovdje, pitaj njih. Nemoj nijednog trenutka sumnjati u sebe, ni u jednom segmentu života. Ne postoji bolji od tebe - poručio joj je Tonči.

Foto: RTL Screenshot

Slijedeći je na pozornicu stigao Toni Peruško iz Istre. On je pjevao "Travelin' bend" Creedence Clearwater Revivala. Severina mu se ustala i zaplesala za sjajnu izvedbu.

- Šefe, ti si ne samo došao i odradio ovo, nego si odavde otišao s nečim - rekla mu je Nika.

- Hvala ti što si u ovom showu, da vidimo o čemu se radi - poručio mu je Tonči.

- Izvrsno izgledaš i izvrsno pjevaš, ja bih te voljela doći slušati - rekla mu je Severina.

Foto: RTL Screenshot

Šesta je na pozornicu stala Hana Ivković (17) koja je otpjevala pjesmu "Hurt" od Christine Aguilere.

- Hana Ivković, u zagradi hrabra. Jezivo teška pjesma, dodamo tvoju tremu, fenomenalno. Duguješ mi sada zašto se plašiš mene, ajde ajde - upitao ju je Filip. - Ne znam - odgovorila mu je kratko Hana.

- Ti si do ovoga finalna došla kroz krv, znoj i suze. Ali zasluženo si došla, što znači da netko hoće da ne bude baš sve jednostavno. Ali gle čuda, ti si točno onaj tip pjevačice kakav ja preferiram cijeli život - rekao joj je Tonči.

Foto: RTL Screenshot

Voditeljica Antonija Blaće je još jednom podsjetila na brojeve telefona za kandidate, ali naravno, kad se otvore linije nakon svih nastupa, jer upravo publika danas glasa za one koji će završiti u idućoj live emisiji. Dvoje koji će imati najmanje glasova napušta show danas.

Sedma je stigla Andrea Jelonjić. Ona je danas pjevala pjesmu Parnog valjka "Molitva".

- Jedan pljesak za domaću pjesmu. Za mene si ti pobjednica. Nisi imala nijednog sekunda nikakve dvojbe. Ti si tip od barabe do dame, ti možeš sve - poručila joj je Severina.

Foto: RTL Screenshot

Osmi ne na pozornicu stigao Ivan Vidović i to s pjesmom "Be alright" od Deana Lewisa.

- Ivane, ti si naš dragulj, i točan si, glas ti je produciran, kao da je snimljen, kao da je bio playback - rekla mu je Severina.

- Prekrasan nastup, opet nešto novo, meni je ovo bilo jako jako dobro, vjerojatno najbolje do sad - rekla je Nika.

- Imam ispred sebe mladu osobu koja ima vrlo trendi glas, i kako sad napisati pjesmu na hrvatskom a u tvom maniru da tvoj glas dođe do izražaja, a ako tebi to govorim znači da o tome ozbiljno razmišljam - rekao mu je Tonči.

Foto: RTL Screenshot

Na pozornicu je potom stigao Petar Šegedin s Korčule. On je pjevao "Kuća puna naroda" od Zdravka Čolića.

- Sunce moje, jesi li spreman biti bez svoje Korčule? - upitala ga je Severina, na što je Petar rekao da je jako teško. - Mislim da će Korčula morati bez tebe, predviđam ti sjajnu budućnost, ali bit ćeš joj najveći ponos - dodala mu je.

- Tko bi tebi što zamjerio, ti si stvoren da spajaš ljude, bravo lijepi moj - rekao mu je Filip.

- Šta radiš ti krajem šestog mjeseca 2024. godine? - upitao ga je Tonči, a Petar mu je odgovorio da je vjerojatno u organizaciji Marco Polo festivala, a Tonči je dodao: - Nisi nego si na Melodijama Jadrana.

Foto: RTL Screenshot

Još je troje kandidata ostalo za večeras. Idući je pjevao Dino Miklaužić i to pjesmu "Are you gonna be my girl" benda Jet.

- Da je Musk pametan pa da te uzme za reklamu za Teslu jer ovoliko struje nisam vidio... Bravo majstore - poručio mu je Filip.

- Ja sam se prestao čuditi godinama koji imaju natjecatelji. Ono što si želim kazati je da si ti rođen za binu, za stage, volio bih te vidjeti sljedeći put s bendom iza sebe - rekao mu je Tonči.

Severina mu je poručila da joj je od početka njezin najveći favorit.

Foto: RTL Screenshot

Predzadnja po redu večeras je na pozornicu stala Vanessa Kralj. Ona je pjevala Severininu pjesmu "Kao".

- Bolesna jesi, ali to se nije čulo. Super za izbor pjesme. Moram reći, ti si to bolje otpjevala od mene, jedan pljesak za Vanessu molim vas - rekla joj je Severina.

- Vanessa je jutros bila na injekcijama, imali smo hitan slučaj, spašavali smo show - dodao je Tonči.

Foto: RTL Screenshot

A posljednja je pjevala Lana Mandarić.

- Ja sam ostala bez teksta, pjevaš u pjesmi da te nitko ne zna, a ja mislim da će tebe nakon ovog showa upoznati puno ljudi. Ti si bila fantastična, kompaktna. Hvala što si se prijavila, što smo te imali prilike slušati - rekla joj je Severina.

- Ovo je moj drugi najež danas, meni je ovo bio potencijalno omiljeni nastup u cijeloj ovoj emisiji općenito - rekla joj je Nika.

Foto: RTL Screenshot

Publika je od posljednjeg nastupa mogla početi glasati jer su linije otvorene, a na kraju glasanja Antonija Blaće otkrila je tko večeras napušta show. Dalje idu: Ivan Vidović, Lana Mandarić, Dino Miklaužić, Toni Peruško, Anatalia Filmone, Petar Šegedin, Mia Ribić, Andrea Jelonjić, Vanessa Kralj, Hana Ivković.

Stoga je odlučeno kako večeras show napuštaju David Amaro i Luka Veljković!

