Danka Derifaj: 'Dobila sam prijetnje jer sam radila svoj posao, ukazala sam kako zakoni ne vrijede jednako za sve'

U oštroj konkurenciji za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine našla se i iskusna istraživačka novinarka Danka Derifaj koja već godinama svojim reportažama u RTL-ovu istraživačkom magazinu “Potraga” upozorava na goruće društvene probleme.

Prošle je godine najviše pažnje privukla njezina reportaža o nelegalno prisvojenim kvadratima pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog koje je naposljetku zaradila i kaznenu prijavu, a sudjelovala je i u međunarodnom istraživanju novinara iz čak sedam zemalja koje je razotkrilo što se događa na granicama RH i kako hrvatska policija nasilno tjera migrante iz naše zemlje.

Ove godine nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osobe godine. Jeste li se nadali nominaciji? Što vam ona znači?

Lijepo je biti nominiran za nagradu, hvala žiriju što je ocijenio da to zaslužujem, a pogotovo mi je drago da je u konačnici dodjeljuju oni zbog kojih radiš svoj posao, u našem slučaju publika, odnosno javnost.

Što kažete na konkurenciju u kategoriji TV osobe godine?

Čestitam svim kolegicama i kolegama, nadam se da ćemo se imati prilike sresti na dodjeli i svima želim puno uspjeha u radu.

Iza nas je još jedna vrlo neizvjesna godina. Po kojim ćete pričama najviše pamtiti 2021. godinu?

Nikad neću zaboraviti Titi, Rayboda i Yekabod Khati. Iranku i njezino dvoje djece koji su prošli strašan životni put da bi u konačnici nakon 22 neuspjela pokušaja, zahvaljujući novinarskom izvještavanju, konačno izbjegli pushback – nezakonito izbacivanje iz zemlje i uspjeli zatražiti međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj i dobili je. Osobno me strašno dotakla njihova priča jer je na toliko razina važna, to je životna tragedija jedne žene i dvoje djece koji su smogli snage pobjeći od nasilja i grubosti patrijarhalnog represivnog sustava da bi ih dočekala diskriminacija, licemjerstvo i neosjetljivost tzv. moderne demokracije. Njihova priča je ogledalo naše civilizacije i odraz koji u njemu vidimo je poražavajući za ljudsku vrstu.

Jednim prilogom stali ste na žulj i Marku Perkoviću Thompsonu otkrivši nelegalne kvadrate kaskadne zgrade na splitskom Žnjanu koje si je pjevač pripisao. Zbog prijetnji koje su uslijedile, podnijeli u kolovozu prošle godine podnijeli ste i kaznenu prijavu protiv pjevača, ali i nekoliko anonimnih počinitelja. Što je trenutačno s tim slučajem? Je li započeo sudski proces?

Dobila sam prijetnje jer sam radila svoj posao, ukazala kako zakoni ne vrijede jednako za sve, kako institucije ne funkcioniraju jednako prema svakom, i zbog tog svog rada dobila sam tonu prijetnji. Po Kaznenom zakonu, u članku 139., jasno piše da je za one koji prijete službenim osobama i novinarima zbog njihova posla propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Jeste li čuli da je netko dobio ikakvu kaznu u Hrvatskoj nakon što je prijetio novinarima, a kamoli zatvor? Ja nisam i nemam nikakvu informaciju što su policija i DORH poduzeli nakon moje prijave. Ne samo da DORH ništa ne poduzima po službenoj dužnosti kad su novinari u pitanju već i kad sami podnesemo prijave, često se ništa ne dogodi. Ali kad je premijer ili netko “važan” u pitanju, onda gledamo bizarnosti poput uhićenja 72-godišnjaka koji je na Facebooku napisao da premijera treba gađati jajima. Priveli su ga tri dana nakon objave. Što nam to govori? Ono što vidimo na sto primjera, i što smo vidjeli i u slučaju Marka Perkovića, zakoni u Hrvatskoj se ne primjenjuju isto na sve građane, a vladajućima nije u interesu da štite novinare koji na to upućuju.

Ako Ruža završi u vašim rukama, znate li već kamo ćete je smjestiti?

Pospremit ću je među uspomene.

Živimo u vrlo neizvjesnim vremenima, no ako nam epidemiološke prilike dozvole da održimo Ružu 18. ožujka u HNK, hoćete li doći na dodjelu i koga ćete povesti sa sobom?

Hoću, zajedno sa svojom redakcijom “Potrage” koja je također nominirana kao najbolja televizijska emisija. Tu radi čitav niz kolega koji svojim radom zaslužuju i zasebnu nominaciju. Da ne nabrajam sve sad, moram spomenuti barem Marijanu Čikić, drugi se neće uvrijediti jer znaju koliko je truda uložila prošle godine i objavila čitavu seriju priča o političkom klijentelizmu i pogodovanjima članovima vladajuće stranke samo u Karlovačkoj županiji. Povest ću i kćer, naravno.

