Danijela ne skriva što misli o Toniju: On nije ni gospodin, ni savršeni, a nije ni džentlmen

Dio kandidatkinja treće sezone showa "Gospodin Savršeni" pokazuje nezadovoljstvo ponašanjem Savršenog i smatraju kako Toni Šćulac nije dao istu šansu svim djevojkama, a to im je obećao. Zamjerile su mu što je opet na spoj pozvao Karolinu i tvrde kako se ponaša sasvim suprotno od onoga što im priča. Dok su se sunčale na plaži pričale su o njegovom novom spoju s Karolinom koja je za razliku od ostalih djevojaka dosad najviše uživala u Tonijevom društvu, prenosi RTL.

- Igra nije fer, gospodin nije ni savršeni, nije ni gospodin, nije džentlmen. Obećao je jedno a radi sasvim drugo. - uzrujano je rekla Danijela. Zaključile su kako nije dosljedan. -Ok je što mu se ona sviđa, ali ne može govoriti kako će sa svakom djevojkom provesti jednako vrijeme, a onda radi potpuno suprotno - govorile su natjecateljice. Danijela je rekla kako ne zna je li mu to taktika ili ne, ali njoj više nije zanimljiv.

- Među nama je stalno dobra atmosfera, ponekad imamo neke male konflikte, ali to je sve normalno i to jača naš odnos - rekla je Karolina u jučerašnjoj emisiji o svom odnosu s Tonijem. Toni je odveo Karolinu u školu klesanja u Pučišćima, a zadatak im je bio da isklešu srce u bračkom kamenu. Večeras će Danijela ići na spoj sa Savršenim, a tijekom večere će mu jasno dati do znanja kako se oko nje nakon svega mora malo više potruditi.