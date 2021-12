Danijela Martinović okrenula novu stranicu i iznenadila promjenom izgleda: 'Izgledaš kao curica'

Pjevačica Danijela Martinović (50) već godinama njeguje isti izgled, a sada se svojim pratiteljima pohvalila malom, ali značajnom promjenom. Naime, pjevačica je odlučila skratiti šiške, a promjenu je otkrila na svom Instagramu.

- Pred-novogodišnje osvježenje... 💇🏼‍♀️ Nama su pripreme za 2022. već počele - napisala je odlično raspoložena Danijela u opisu fotografije na kojoj se vidi nova frizura. U komentarima su se odmah počeli nizati komplimenti. 'Divna si', 'Predivna u svakom pogledu', 'Vječna djevojčica', 'Kao curica', pisali su joj pratitelji.

Inače, fotografija je nastala u Sarajevu, a nešto kasnije Danijela je objavila i snimku sa snimanja novogodišnjeg programa.

Podsjetimo, Danijela je ove godine nakon 26 godina prekinula s Petrom Grašom i okrenula je novu stranicu u svom životu. Solo ljubavni status nije jedina promjena nakon dugo godina kod Danijele jer odlučila se za još jedan korak i promijenila je svoju prehranu drastično što se pozitivno odrazilo na njezino zdravlje.

- Moja je prehrana prilično radikalno izmijenjena prije nekih godinu dana. Inače sam nula pozitivna krvna grupa i često su me savjetovali kako se za tu krvnu grupu jede meso, da smo mi mesojedi. Obzirom da je moj otac mesar, to mi je bilo prirodno te mi je kroz veliki period života odgovaralo. No, prije godinu dana nutricionisti su me savjetovali da izbjegavam meso, nisu bili radikalni po tom pitanju no kako sam ga ispustila s jelovnika, prirodno je meso skroz iščeznulo jer sam se tako bolje počela osjećati. Puna sam energije, nemam želučanih tegoba, nisam umorna nakon obroka. U ovom sam periodu izuzetno sretna što sam gotovo pa slučajno maknula meso i osjetila jednu novu dimenziju. - priznala je pjevačica u razgovoru za Gloriju. Sličan potez je baš u isto vrijeme napravila i njezina kolegica Nina Badrić koja je također izbacila meso iz prehrane i priznala je kako je to imalo samo pozitivan efekt na njezino zdravlje.

