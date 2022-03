Danijela Martinović iznenadila gledatelje HRT-a svojim neobičnim izdanjem: 'Izgledaš 20 godina mlađe'

U sinoćnjoj emisiji showa 'Zvijezde pjevaju' pažnju gledatelja privukla je i zanimljiva modna kombinacija Danijele Martinović (50) koja je jedna od članica žirija. Naime, Danijela se u emisiji pojavila u zelenoj bundi i srebrnim šljokičastim hlačama, dok je na nogama imala srebrne cipele na platformu. Make up je uskladila s bundicom, a cijelu kombinaciju dodatno je podigla ružičastom torbicom. Splitska pjevačica mnoge je iznenadila svojim modnim izričajem s obzirom na to da inače uvijek bira klasičnije kombinacije, no sudeći prema komentarima koje je dobila na Instagramu mnogima se ovo upečatljivo izdanje jako svidjelo.

Foto: Instagram

"Hit", "Predivna", "Šminka, outfit.....sve!!! 😮🔥👏❤️", "Odličan styling", "Zeleno ti odlično stoji", "Izgledaš 20 godina mlađe", "Danijela, blistaš", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja. Neki su pohvalili i Danijelinu suradnju sa stilisticom Barbarom Repe koja stoji iza njezinih odjevnih kombinacija.

Foto: Instagram

Inače, u sinoćnjoj epizodi emisiju su napustili voditelj Antun Ponoš i Lara Antić Prskalo. Izveli pjesmu ''Ring of Fire'' i dobili samo 24 boda. Nakon ispadanje Ponoš nije bio razočaran, a komentirao je kako se sada napokon vraća normalnom životu.

