Nakon par mjeseci provedenih u Zagrebu spakirala je kofere i otišla u Pariz: 'Bila je to ljubav na prvi pogled'

Ljubiteljicu putovanja, našu najpoznatiju dizajnericu interijera Mirjanu Mikulec, ni pandemija nije uspjela dugo zadržati na jednom mjestu. Iako je, priznaje, putovala nešto manje nego obično, nakon par mjeseci provedenih u Zagrebu, spakirala je kofere.

- Priznajem da mi je na početku pandemije to teško padalo. Ali, priviknete se jer su prioriteti ipak zdravlje i odgovornost prema sebi i drugima. Nakon prvih nekoliko mjeseci u kojima sam bila samo u Zagrebu, što je za mene ravno čudu jer volim biti u akciji i neprestano negdje švrljati, počela sam putovati. Uglavnom je to bilo unutar Hrvatske, posjet gradovima u kojima još nismo bili i naravno ljetovanje, koja i inače provodimo kod nas. Jadran za mene, kada je more u pitanju, ipak nema konkurencije! A nakon toga sam lagano krenula na produžene vikende po Europi. Putovanja su nam postala stresnija i kompliciranija u smislu priprema te su vezana uz najnovije informacije o pandemiji. Iza ovog Božića smo planirali putovanje u Dubai, ali je u obitelj stigao covid, tako da smo to odgodili dva dana prije odlaska. No, za mene svako putovanje i u doba korone predstavlja veliko uzbuđenje jer sam putoholičar - ističe i dodaje kako ju dolazak na željenu destinaciju uvijek umiri pa sav stres i zabrinutost nestanu.

Foto: Privatna arhiva

No postoji jedan grad koji joj posebno drag i kojem se često vraća, a ta ljubav koja već dugo traje dogodila se na prvi pogled.

- Meni se Pariz jednostavno dogodio, baš ljubav na prvi pogled. Sjećam se trenutka kada sam prvi put vidjela Eiffelov toranj. Stvari izgledaju drukčije kada ih doista vidiš, susretneš se s njima. Bez obzira što je to neki turistički klišej, ali uvijek navratim do njega kada posjetim Pariz. Kada putujete na popularne turističke destinacije poput Pariza, koje je mitsko mjesto, puno očekujete. Ali ta očekivanja se uvijek i ne ostvare jer su doživljaji neke sredine individualni, ali i stvar trenutka - kaže.

Zanimljivo je, kako pojašnjava, da je sve kod Pariza iznad očekivanja te da se radi o gradu koji joj u potpunosti odgovara i ona ga smatra “svojim” gradom. Kako je u tom gradu stekla i dobre prijatelje, njena starija kći od prošle jeseni studira u tom gradu.

- To je njezin prvi odlazak od kuće pa mi je trebalo vremena da to prihvatim, no istodobno sam bila sretna i uzbuđena jer je Matea odabrala baš Pariz. Iako nije jedina svjetska metropola koja mi se sviđa, Pariz je na mene ostavio najveći dojam. Toliko mi se uvukao pod kožu da preko dvije godine učim francuski, što je učinilo da još više zavolim taj grad. Svaki put kad odem vidim kako napredujem, više razumijem i lakše se sporazumijevam na francuskom - dodaje.

Danas više ne broji svoje odlaske u Pariz, ali vjeruje da se radi o dvoznamenkastoj brojci. Na pitanje što je toliko privlačno u tom gradu da mu se uvijek vraća, ima spreman odgovor;

- Volim njegovu užurbanost i spoj toliko različitosti na jednom mjestu, doticaj staroga i suvremenoga, romantike i modernog. Sviđa mi se na jednom mjestu vidjeti sav taj šušur, svijet u malom, jer Pariz to po svemu jest - od povijesti, kulture, arhitekture, modnog dizajna, trendova pa do ljudi koji u njemu žive… Boraveći u Parizu imate dojam da ste u epicentru zbivanja, a istovremeno možete pronaći kafić ili restoran u nekoj zavučenoj uličici i imati privatnost te promatrati svakodnevni život Parižana, isprobati lokalne specijalitete, porazgovarati s nekim tko živi u gradu. Sviđa mi se i odvažna i istovremeno ne opterećujuća moda Parižanki koja je, baš poput arhitekture i dizajna, prava inspiracija. Ispočetka sam se više bazirala na muzejima, starinama i razgledavanju znamenitosti, oduševljavala me arhitektura, a onda sam, sa svakim povratkom, stjecala širu sliku grada i svega onoga što on ima - ističe te dodaje kako je sve to za nju pravi izvor inspiracije, a kući se uvijek vrati puna dojmova. Priznaje i da postoji jedan dio grada koji joj je najljepši, a to je samo središte Pariza u kojem se na svakom koraku nešto događa.

Foto: Privatna arhiva

- Volim, kao vjerojatno i svi, Montmartre i Latinsku četvrt, cijeli dio oko muzeja Louvre, ali i 6. arondisman i ulicu San Germaine, kao i La Marais koji me oduševio otmjenim štihom i kulturnim sadržajima poput Picassova muzeja i centra Pompidou. Uvijek tamo zapnem u nekoj galeriji i obavezno nešto pojedem jer imaju prekrasne patisserie, spoj pekarnice i slastičarnice. U Parizu sam doista probala najbolje slastice, peciva i kavu. A meni je to bitno jer sam veliki gurman. I uvijek zavirim u neki od dućana s odjećom jer je to stvarno odlično mjesto za shopping. Na kraju uvijek završim u prekrasnom vrtu Square du Temple koji vas odvede u neko davno vrijeme. Ako imam vremena, obavezno odem na neku cabaret predstavu -priča.

Iako se u Zagrebu rado i često vozi automobilom, kada je u Parizu hodanje i sati istraživanja je nimalo ne umaraju. No osim Pariza, uvijek se rado vraća i Londonu iz istih razloga - raznolikosti, bogatstva kulturnog nasljeđa kao i multikulturalnosti. Ljubiteljica je njegove arhitekture i prekrasne fasade od opeke kao i kuhinja.

- Tamo sam jela najbolji sushi. U Londonu se događa toliko toga, pa vam uvijek ima za ponuditi nešto novo. Moja mlađa kći Mia je ljubiteljica kazališta, pa ne propuštamo kada smo tamo otići na neku predstavu na Covent Gardenu koji mi je ujedno i najdraži dio Londona. Nakon Londona dolazi Barcelona, koja ima šarm koji se skoro pa može mjeriti s onim pariškim. A grad koji me potpuno oborio s nogu je Copenhagen. Uživala sam u lijepom proljetnom vremenu, muzejima, šetnjama, pojela najbolji sendvič s lososom i kolač od mrkve na svijetu. Jedva čekam kada ću ga opet posjetiti. Želja mi je posjetiti Japan, a nakon njega Bali te Australija i Novi Zeland. Privlače me i Maldivi… dakle, puno toga je na mojoj putnoj listi. Jedva čekam vidjeti taj, za nas još uvijek egzotični svijet, vjerujem da će to biti zanimljiv susret i sjajno mjesto za inspiraciju. Takva nova iskustva za mene su uvijek dragocjena i čine pozitivne pomake u mom životu. Nakon istoka rado bih opet u New York. Bila sam tamo jednom, no već nekoliko godina planiram povratak jer je fascinantan - zaključuje Mikulec te dodaje kako će do tada uživati i u produženim vikendima i putovanjima s “InDizajnom” te najavljuje snimke zanimljivih dizajnerskih prostora izvan Hrvatske. Za početak će nas emisijom odvesti u Pariz gdje ćemo imati prilike vidjeti dva interijera koje je sama uredila, a što je sljedeće na listi, ostaje nam da vidimo. Kako se pripremiti za posjet Parizu i što ne propustiti.

Foto: Privatna arhiva

- Bitno je pripremiti se i već prije puta, odrediti svoje favorite, ali svakako ostaviti mjesta za improvizaciju i vrijeme koje nije isplanirano. To je za one trenutke u kojima ćete bauljati gradom i promatrati život i otkriti neke stvari kojih nema u priručnicima, zaviriti u male trgovine, sjesti u park ili običnu gostionicu te probati tradicionalnu kuhinju, biti promatrač nekih manifestacija, razgledati uličnu umjetnost. Uvijek je dobro imati kombinaciju planiranog i slobodnog vremena i ne opterećivati se listom onoga što bi kao obavezno trebali vidjeti. Ako nešto i propustite od planiranog, ne žalite jer je to sve iskustvo i čar putovanja, kao i nepredviđene situacije. Moja kulinarska preporuka su puževi, juha od luka, confit od patke, fois gras te croque madame, poznati francuski sendvič. A kad ste već u Parizu, priuštite si neko dobro vino i pjenušac. Doživjela sam sva godišnja doba u Parizu i sva su idealna, budući da su zime dosta blage, a ljeta prilično ugodna. No, zato je dobro uvijek imati kišobran u ruci ili torbici jer uvijek može naletjeti neka kiša.

