JESTE LI ZNALI?

FOTO Zvijezda 'Divljih pčela' svoju prvu ulogu imao je u kultnoj sapunici, evo kako je tada izgledao

22.04.2026.
u 08:00

Rijetki znaju da je Matija Kačan svoj televizijski debi ostvario prije 14 godina u seriji "Larin izbor" u kojoj je utjelovio svećenika Jeronima

Glumac Matija Kačan posljednjih se godina prometnuo u jedno od omiljenih lica u domaćim serijama, a posljednje je srca publike osvojio ulogom gostioničara Veljka Budimira u "Divljim pčelama". Prethodno je glumio u "Sjenama prošlosti", dok ga trenutno publika može gledati i u ulozi voditelja u RTL-ovom game showu "Tko bi rekao?". Međutim, rijetki znaju da je Kačan svoj televizijski debi ostvario prije 14 godina u seriji "Larin izbor" u kojoj je utjelovio svećenika Jeronima

Za razliku od perioda svojih početaka, Kačan danas više ne može nezapaženo prošetati ulicom. - Da, definitivno primjećujem da me ljudi sve češće prepoznaju i to su uglavnom jako lijepi, spontani susreti. Ljudi priđu, jave se, nekad traže fotografiju ili samo kažu da prate seriju. To je zapravo najljepši dio ovog posla jer vidiš da ono što radiš dolazi do publike i da ima neki odjek - izjavio je za Story. U nastavku pogledajte kako je Matija izgledao u svojoj prvoj televizijskoj ulozi svećenika Jeronima.

Između "Larinog izbora" i "Divljih pčela", Kačan se okušao u manjim ulogama u drugim serijama kao što su "Počivali u miru", "Drugo ime ljubavi", "Bogu iza nogu" i "Šutnja". Također, glumio je u više predstava u splitskom HNK-u, kao i u kazalištu PlayDrami i Teatru &TD, dok je čak sedam godina bio član Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

Ovaj 46-godišnji Zagrepčanin ima diplomu Akademije dramske umjetnosti u Splitu, a pohađao je i studije na FPZG-u (Fakultetu političkih znanosti) te na Teološkom fakultetu, no nijedan od navedenih studija nije završio. Inače, Kačan je odrastao u tradicionalnoj vjerskoj obitelji kao najmlađi od petero djece, od čega su trojica braće: Tvrtko, Domagoj i Hrvoje te sestra Jelena.

