POKUŠAJ UBOJSTVA

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka: Influencerica pregazila kolegicu nakon žestoke svađe

Videozapis koji se širi mrežama, a koji je previše uznemirujuć za objavu, dokumentira stravičan trenutak udara crnog vozila u pješake. Na snimci se vidi kako Klaudia završava pod kotačima dok joj svjedoci pokušavaju pružiti pomoć. Među ozlijeđenima je i muškarac kojeg je automobil odbacio dok je koristio električni skuter

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka na kojoj je zabilježen trenutak kada je jedna influencerica automobilom naletjela na drugu nakon javnog sukoba ispred londonskog noćnog kluba. Prema pisanju Daily Maila, influencerica Klaudiaglam, pravim imenom Klaudia Zakrzewska, u kritičnom je stanju nakon što je u nedjelju rano ujutro, zajedno s još dvoje pješaka, stradala u naletu vozila. Klaudia, poljska državljanka s 258 tisuća pratitelja na Instagramu, u subotu je navečer bila u klubu Inca u Sohou, a prije same nesreće navodno je sudjelovala u žestokoj prepirci. Hitne službe intervenirale su oko 4:30 ujutro nakon dojave o naletu vozila na pješake.

Snimka, koju zbog njezina potresnog sadržaja nećemo objaviti, prikazuje crni automobil kako udara u skupinu ljudi, pri čemu Klaudia pada i ostaje zarobljena pod vozilom dok joj prolaznici pokušavaju pomoći. U incidentu je ozlijeđen i muškarac koji je u tom trenutku otključavao električni skuter. Za volanom je navodno bila Gabrielle Carrington, poznatija kao RIELLEUK, influencerica i bivša finalistica X Factora. Britanski mediji navode da je ona udarila svoju kolegicu s društvenih mreža te još dvoje ljudi. Carrington je u pritvoru, a policija je potvrdila da događaj nije povezan s terorizmom. Muškarac i još jedna žena u tridesetima također su hospitalizirani s ozljedama različitog stupnja.

Uznemirujući video koji kruži internetom prikazuje trenutak kada je influencerica namjerno pregazila drugu nakon svađe ispred kluba u Londonu. Klaudia Zakrzewska (Klaudiaglam) bori se za život u bolnici nakon što je na nju i još dvoje ljudi u nedjelju ujutro naletio automobil, prenosi Daily Mail.

Klaudia, koju na Instagramu prati više od četvrt milijuna ljudi, subotnju je večer provela u klubu Inca u Sohou. Izvještaji sugeriraju da je prije nesreće došlo do oštrog verbalnog sukoba ispred objekta. Policija i hitna pomoć stigli su na mjesto događaja oko 4:30 ujutro.

Videozapis koji se širi mrežama, dokumentira stravičan trenutak udara crnog vozila u pješake. Na snimci se vidi kako Klaudia završava pod kotačima dok joj svjedoci pokušavaju pružiti pomoć. Među ozlijeđenima je i muškarac kojeg je automobil odbacio dok je koristio električni skuter. Metropolitanska policija izvijestila je da je 29-godišnja žena uhićena pod sumnjom za pokušaj ubojstva, nanošenje teških ozljeda, opasnu vožnju i vožnju pod utjecajem alkohola.

Identificirana kao Gabrielle Carrington (RIELLEUK), bivša natjecateljica X Factora, sumnjiči se da je automobilom ciljala kolegicu s Instagrama i TikToka te pritom ozlijedila još dvije osobe. Istraga je isključila terorizam kao motiv, a osumnjičena ostaje u pritvoru dok se ozlijeđeni oporavljaju u bolnici.

Carrington se proslavila 2013. godine u finalu X Factora s grupom Miss Dynamix, a danas je uspješna influencerica s 362 tisuće pratitelja. Na njezinom profilu često su se pojavljivale fotografije s crnim Mercedesom, sličnim onome koji je sudjelovao u napadu. Glavna inspektorica Alison Foxwell izjavila je kako su misli policije uz ozlijeđene te je pozvala sve svjedoke koji su se u to vrijeme zatekli u Sohou da podijele bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi, naglašavajući da je svaki detalj važan.

uznemirujuća snimka pokušaj ubojsta Tik Tok Instagram influenceri showbiz

VELIKI UMJETNIK

Deset godina bez Princea: Njegov trezor krije glazbu za idućih 100 godina, a ovo su tajne koje niste znali

Osim glazbe, Prince je vodio i drugi, tajni život - onaj filantropski. Tek nakon njegove smrti otkriveni su razmjeri njegova često anonimnog dobrotvornog rada. Podržavao je pokret Black Lives Matter, donirao je novac organizacijama koje su stvarale "zelene" poslove u siromašnim zajednicama i poticao program koji je mlade iz urbanih sredina učio programiranju

TRAGEDIJA U AMERICI

Influencerica (38) umrla usred utrke: 'Bila je bolesna, govorili smo joj da ne ide'

Mara Flávia Araújo bila je mnogo više od sportašice. Rođena u São Carlosu u Brazilu, bila je diplomirana novinarka s više od deset godina iskustva u radu na radiju, televiziji i u odnosima s javnošću. Uz to, povremeno je radila i kao DJ. Prema dostupnim informacijama, sportu se potpuno posvetila nakon što se suočila s vlastitim zdravstvenim problemima, a triatlon je postao njezina strast

U SKLOPU TURNEJE

Sergej Ćetković nakon tri godine vraća se u Opatiju: 'Pripremamo koncert satkan od najljepših emocija'

"Posebno mi je drago što se opatijska Ljetna pozornica našla na popisu koncerata u sklopu velike turneje 'Sergej 5.0'. To je prostor koji ima svoju posebnu atmosferu i publiku kojoj se uvijek rado vraćam. Pripremamo koncert satkan od najljepših emocija i pjesama koje su obilježile sve ove godine. Vjerujem da nas čeka večer u kojoj ćemo zajedno pjevati, dijeliti uspomene i stvoriti nove trenutke za pamćenje", izjavio je Sergej, kojeg s razlogom nazivaju vječni romantik

