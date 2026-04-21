Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka: Influencerica pregazila kolegicu nakon žestoke svađe

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka na kojoj je zabilježen trenutak kada je jedna influencerica automobilom naletjela na drugu nakon javnog sukoba ispred londonskog noćnog kluba. Prema pisanju Daily Maila, influencerica Klaudiaglam, pravim imenom Klaudia Zakrzewska, u kritičnom je stanju nakon što je u nedjelju rano ujutro, zajedno s još dvoje pješaka, stradala u naletu vozila. Klaudia, poljska državljanka s 258 tisuća pratitelja na Instagramu, u subotu je navečer bila u klubu Inca u Sohou, a prije same nesreće navodno je sudjelovala u žestokoj prepirci. Hitne službe intervenirale su oko 4:30 ujutro nakon dojave o naletu vozila na pješake.

Snimka, koju zbog njezina potresnog sadržaja nećemo objaviti, prikazuje crni automobil kako udara u skupinu ljudi, pri čemu Klaudia pada i ostaje zarobljena pod vozilom dok joj prolaznici pokušavaju pomoći. U incidentu je ozlijeđen i muškarac koji je u tom trenutku otključavao električni skuter. Za volanom je navodno bila Gabrielle Carrington, poznatija kao RIELLEUK, influencerica i bivša finalistica X Factora. Britanski mediji navode da je ona udarila svoju kolegicu s društvenih mreža te još dvoje ljudi. Carrington je u pritvoru, a policija je potvrdila da događaj nije povezan s terorizmom. Muškarac i još jedna žena u tridesetima također su hospitalizirani s ozljedama različitog stupnja.

Uznemirujući video koji kruži internetom prikazuje trenutak kada je influencerica namjerno pregazila drugu nakon svađe ispred kluba u Londonu. Klaudia Zakrzewska (Klaudiaglam) bori se za život u bolnici nakon što je na nju i još dvoje ljudi u nedjelju ujutro naletio automobil, prenosi Daily Mail.

Klaudia, koju na Instagramu prati više od četvrt milijuna ljudi, subotnju je večer provela u klubu Inca u Sohou. Izvještaji sugeriraju da je prije nesreće došlo do oštrog verbalnog sukoba ispred objekta. Policija i hitna pomoć stigli su na mjesto događaja oko 4:30 ujutro.

Videozapis koji se širi mrežama, dokumentira stravičan trenutak udara crnog vozila u pješake. Na snimci se vidi kako Klaudia završava pod kotačima dok joj svjedoci pokušavaju pružiti pomoć. Među ozlijeđenima je i muškarac kojeg je automobil odbacio dok je koristio električni skuter. Metropolitanska policija izvijestila je da je 29-godišnja žena uhićena pod sumnjom za pokušaj ubojstva, nanošenje teških ozljeda, opasnu vožnju i vožnju pod utjecajem alkohola.

Identificirana kao Gabrielle Carrington (RIELLEUK), bivša natjecateljica X Factora, sumnjiči se da je automobilom ciljala kolegicu s Instagrama i TikToka te pritom ozlijedila još dvije osobe. Istraga je isključila terorizam kao motiv, a osumnjičena ostaje u pritvoru dok se ozlijeđeni oporavljaju u bolnici.

Carrington se proslavila 2013. godine u finalu X Factora s grupom Miss Dynamix, a danas je uspješna influencerica s 362 tisuće pratitelja. Na njezinom profilu često su se pojavljivale fotografije s crnim Mercedesom, sličnim onome koji je sudjelovao u napadu. Glavna inspektorica Alison Foxwell izjavila je kako su misli policije uz ozlijeđene te je pozvala sve svjedoke koji su se u to vrijeme zatekli u Sohou da podijele bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi, naglašavajući da je svaki detalj važan.