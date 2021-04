Danijela Dvornik pokazala gotovu novu kuhinju na Braču, jedna boja prevladava

Nakon što su je neki napali zašto je iz Zagreba otišla u Dalmaciju nakon potresa u Petrinji, Danijela Dvornik oglasila se putem društvenih mreža iz svoje kuće na Braču. Već je ranije pokazivala unutrašnjost i poneke detalje, no sada je prvi put pokazala gotovu kuhinju nakon radova.

Obiteljska kuća u Sutivanu na Braču već je godinama njezina ljetna oaza i s vremenom na otoku je počela provoditi sve više vremena i prije više od godinu dana odlučila je urediti kuću i polako je sada uređenje privela kraju pa je svojim pratiteljima na Instagramu podijelila fotografiju nove kuhinje.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Danijela je početkom mjeseca pokazala fotografije kuhinje, no tada ipak nije bila potpuno gotova. - U čekanju da konačno uredim terasu jer nas vrijeme stalno iznenađuje, malo šminkam kuhinju i neke detalje. Fali mi samo frižider da sve bude na mjestu. Rasvjeta je stavljena i zahvaljujući sestri, kuća ima impozantan broj rasvjetnih tijela ( nije se štedjelo 😁) pa kad sve raspalim svijetli kao Betlehem. Iskreno, jedva čekam da sve privedem kraju jer mi je dosta alata, prašine, građevinskog, materijala i majstora. Odužilo se.- napisala je Danijela, a u komentarima joj se javila glumica Anja Šovagović koja je veći dio prošle i ove godine također provela na Braču u obiteljskoj kući jer je njezin stan u Zagrebu uništio potres. - Isplatilo se, draga Danijela... izgleda prekrasno - napisala je Anja.

Graditi i obnavljati kuću na otoku uvijek je malo duži i teži proces jer transport nije jednostavan kao i na kopnu i iako se sve odužilo Danijela je često govorila kako je zadovoljna kako je sve ispalo, a jednom prilikom otkrila je i kako je kupaonica bila najzahtjevnija za napraviti.

- Kupaonica. Ona je najzahtjevnija za napraviti jer tu je sve jako važno od izvedbe, do svakog centimetra, pa do izbora pločica, rasvjete i kupaonske opreme, a sve to u malom prostoru. Cijeli sam proces prošla, čak bi bila u stanju sama lijepiti pločice jer to je gušt, još naročito ako imaš lijepe i razigrane pločice s kojima se treba oprezno i promišljeno. Zadovoljna sam. - rekla je Danijela.

