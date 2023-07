Damir iz 'Ljubav je na selu' otvorio dušu o odnosu sa Samantom: 'Imali smo nešto, ali ovo je presudilo'

RTL-ov show 'Ljubav je na selu' iznjedrio je brojne ljubavi, ali i prijateljstva. Samanta Knežević i Damir Topolek upoznali su se na snimanju 14. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Prijateljska iskra odmah se rasplamsala, a izgleda kako su se intenzivna druženja nastavila i nakon showa. Mnogi su zbog toga pomislili da su Samanta i Damir u vezi, no on se nedavno oglasio o cijeloj situaciji.

- Samo smo prijatelji i to je to - napisao je na Facebooku tada.

Ipak, Damir je odlučio otkriti malo više detalja o njihovom odnosu.

"Gle, imali smo nešto malo, ovo ono, ali mislim da je najbolje da ostanemo prijatelji i da tako najbolje funkcioniramo. Nismo se potpuno našli. Ona je dosta mirnija od mene, ne izlazi toliko van. Ne voli da je oko nje, primjerice sto ljudi. Ja sam više za fešte, za otići van i popričati s ljudima" rekao je Topolek za RTL.hr.

Dodao je i da mu malo smeta njen stav prema izlascima.

"Neće izaći, neće ići negdje nego bi bila u stanu i onda to meni nije po guštu, ali nema veze. Baš smo si dobri", kazao je i naglasio da je prihvatila da su ostali prijatelji. Otkrio je i da imaju zajedničke interese koji nemaju veze s izlascima.

"Imamo slične misli po pitanju teorija zavjera. Ja sam dosta u tome, a ona je isto u tom điru. Veliki smo teoretičari zavjera. Slično razmišlja i njezina mama." Priznaje i da će ljeto provesti jedno vrijeme zajedno u Zadru.

GALERIJA Gledali ste seriju 'Naša mala klinika'? Evo kako su glumci izgledali na snimanju prije 18 godina

"Idemo malo kod nje u Zadar u apartmančić. Ostat ću kod nje nekoliko dana. Onda idem kod prijatelja u Split, a na povratku ću opet svratiti kod nje."

Topolek je kazao da je spreman skrasiti se, ali traži djevojku koja bi s njim izlazila.

Podsjetimo, posljednjih godinu dana puno vremena provode zajedno - često putuju što vole zabilježiti i na društvenim mrežama. Nedavno su bili na našoj obali, gdje su uživali na murterskim plažama. Definitivno uživaju u zajedničkim druženjima pa su se mnogi pitali je li prijateljstvo preraslo u nešto više. Ako je suditi po tome kakve djevojke odgovaraju Damiru, Samanta je za njega pun pogodak.

VEZANI ČLANCI:

- Bilo bi odlično da je cura puna dobre vibre, energije, da je sportski tip, da voli biti u stalnom pokretu, da je spontana na kvadrat, na treću, na četvrtu, odnosno, da voli otići u kino, otići na kuglanje, otići u šoping, otići u prirodu, otići na bazene, spontano provesti vikend u wellnessu. u nekim toplicama ili se spontano spremiti u pet minuta i otići na neki vikend na more. Kada sam spomenuo sportske tipove, naravno ne presportski, malo ću se sada našaliti pa reći, ako ćemo igrati tenis, badminton ili slično i ako me bude pobjeđivala, naravno da ćemo morati zamijeniti sport, ali ako će me pobjeđivati u boksu, e onda ću morati nju zamijeniti. Šala mala - rekao je uoči emitiranja 14. sezone.

VIDEO Rade Šerbedžija otkrio zašto je prvo odbio Angelinu Jolie, a onda ipak pristao na njezinu ponudu