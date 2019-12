Ćubi otkrio kako provodi Badnjak nakon što je otkriveno da se bori sa zloćudnom bolesti

Proteklih dana mnoge je potresla i rastužila vijest o bolesti Damira Mihanovića Ćubija. Omiljenom splitskom zabavljaču prije nekoliko tjedna dijagnosticirana je zloćudna bolest i to nakon što mu je pozlilo na snimanju u Zagrebu. Ćubi je neko vrijeme proveo u KB Sestara Milosrdnica u Zagrebu, a o svom stanju medije je obavijestio i putem svog Facebooka zahvalivši doktoru Marinu Pavlovu koji mu je spasio život.

-Hvala Vam na svakom ovom mojem novom udisaju. Ni malo mi ne fale ove gotovo tri litre tekućine koje smo ispumpali iz srca - napisao je sredinom prosinca Ćubi. Nakon što je otpušten na kućnu njegu Ćubija se moglo vidjeti i na koncertu Zaklade Ana Rukavina na kojem se, između ostalog, družio i sa Sanjom Doležal, Reneom Bitorajcem, Vedranom Mlikotom, Giuliano, Davorom Dretarom Dreletom, ali i izbornikom Zlatkom Dalićem.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Da ne gubi optimizam unatoč bolesti vidi se i po njegovoj posljednjoj objavi na kojoj je otkrio kako provodi blagdane u krugu najbližih.- Obiteljsko druženje na Badnjak - napisao je Ćubi uz fotografiju na kojoj pozira sa širokim osmijehom na licu.

Foto: Facebook

Podsjetimo, nedugo nakon što je u javnost izašla informacija o Ćubijevoj borbi za ozdravljenje pokrenuta je i humanitarna akcija za pomoć Ćubiju. O tome je javnost na Facebooku obavijestila Kristina Đanić, Giulianova supruga. – Dragi Ćubijevi prijatelji, kolege glazbenici, glumci... Kao što već vjerojatno znate, naš dragi Ćubi već se neko vrijeme nalazi u KB-u Sestara milosrdnica gdje se bori sa zloćudnom bolesti. Svaka pomoć je dobrodošla, pa vas molim da, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, sudjelujete uplatom na njegov tekući račun – napisala je Kristina. Status se nakon toga počeo širiti društvenim mrežama. Apel je objavila i Edita Lučić Jelić, voditeljica na Radio Dalmaciji i dugogodišnja Ćubijeva prijateljica. – Kažu da je smijeh lijek! A on je čovik koji je smijehom toliko zadužio našu Dalmaciju...i vas i mene! Naš Ćubi vodi borbu za život i mi mu moramo pomoći! On je veliki Čovik....velikog srca i duše...veliki humanitarac...On je fajter! – napisala je Edita.

Ćubi je široj javnosti postao poznat kao bubnjar poznate zadarske grupe Forum, u kojoj je svirao nekoliko godina. No Splićanin je prije svega u kolektivnoj memoriji Hrvata najpoznatiji kao Neven, naizgled običan radnik, povratnik iz Njemačke koji iz pozicije malog, do bola iskrenog čovjeka podrijetlom iz Zagore kritizira našu svakodnevicu. Nevena je uspješno igrao u serijama “Jel’ me netko tražio” i “Nad lipom 35”, a istu je ulogu ponovio i u monodrami “Tko radi, štrajka od gladi”, koju je sam napisao i s kojom je prošao cijelu Hrvatsku.

Mogli smo ga vidjeti i u brojnim reklamama, a u doba popularnosti cro dancea 1998. godine snimio je i album Rješenje za dobro raspoloženje, na kojem se nalazi i pjesma “Pumpaj”, koja je postala veliki hit na radijskim postajama. Ćubija smo mogli vidjeti i kao voditelja raznih manifestacija, gdje je uvijek dolazio do izražaja njegov smisao za humor. Kako su i sami kazali njegovi prijatelji, koliko nas je godina nasmijavao, sad je red da mu se pomogne.