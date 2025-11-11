Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Crveni tim izgubio: 'Definitivno smo time napravili kardinalnu grešku. Nažalost, pretjerali smo'

Foto: Nova TV
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
11.11.2025.
u 00:05

Crveni tim sada čekaju nominacije kandidata za stres test, s tim da Damjan koji ih je vodio ima imunitet i njega neće moći nominirati

U MasterChef kuhinji održan je gastroduel koji je zahtijevao timski rad, organizaciju i vođenje pod pritiskom. Antonija i Damjan preuzeli su uloge vođa, a iznenadna zamjena timova dodatno je zakomplicirala odnose. U zadanih 100 minuta pripremali su bogatu blagdansku zakusku s deset raznovrsnih zalogaja, a lošiji je u ovom zadatku bio crveni tim pod Damjanovim vodstvom.

Antonija, koja je preuzela ulogu vođe plavog tima s uvjerenjem da će sve teći glatko, tijekom izazova suočila se s preprekama na koje nije računala. „Naučila sam uspješno voditi ljude i očekivala sam da će to i ovoga puta ići lagano, ali nije bilo tako. Kritična sam prema sebi“, priznala je iskreno, dok su se emocije vidljivo miješale s odgovornošću za izvedeno.

Crveni tim izgubio: 'Definitivno smo time napravili kardinalnu grešku. Nažalost, pretjerali smo'
1/7

S druge strane, Damjan je bio znatno optimističniji tijekom zadatka, istaknuvši kako je zadovoljan i timom i jelima koja su pripremili, no na kraju se njegovo zadovoljstvo pokazalo neopravdano. Plavi tim na stol je iznio raznoliku i kreativnu ponudu – od tatarskog bifteka, bureka i paštete od tune s mozzarellom, do cimet rolica, veganskog cheesecakea i kuglica od prženih lješnjaka. Crveni tim odlučio se za šest slanih jela, među kojima su bili rolice punjene tikvicama i sirom, pileća pašteta sa slaninom i humus te deserti poput fritula, išlera, kreme od lješnjaka i datuljinih kuglica.

Unatoč kulinarskim uspjesima, završna procjena žirija otvorila je ključna pitanja o racionalnosti u korištenju namirnica. Preostala količina neiskorištene hrane bila je prevelika. „Nitko od nas nema opravdanje“, izjavila je Antonija vidno pogođena, dok je Damjan priznao: „Definitivno smo time napravili kardinalnu grešku. Nažalost, pretjerali smo.“

Chef Mario pohvalio je vizualnu izvedbu i raspored zalogaja: „Moram vas pohvaliti da je stol izgledao fantastično. Lijepe boje, mali zalogaji, šareno, bogato i primamljivo.“ No, analiza pojedinih jela pokazala je razlike u kvaliteti – dok su kod crvenih linzeri ocijenjeni kao izvrsni, fritule su bile pretvrde, a verzija Pavlove torte u plavom timu potpuno nejestiva. Crveni tim, iako s većim brojem slanih jela, imao je više tehničkih grešaka i veći višak namirnica. „Mislim da ste napravili više slanih jela, ali ste trošili više vremena na količinu“, istaknuo je chef Mario, napomenuvši da bi manji broj, ali kvalitetnijih jela bio mudriji pristup.

Crveni tim sada čekaju nominacije kandidata za stres test, s tim da Damjan koji ih je vodio ima imunitet i njega neće moći nominirati. Tko će snositi odgovornost u crvenom timu za poraz, ne propustite doznati u novoj epizodi.

Ključne riječi
showbiz Nova TV masterchef

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TV KRITIKA:

To je jednostavno prazan i nepotreban televizijski prostor! Nije da gledatelji očekuju spektakl, ali mrvicu života bi dobro došlo

RTL 2 nikada nije pretendirao biti kvalitetan program, ali je barem tu i tamo emitirao pokoji inozemni reality, znalo se barem jednom tjedno uloviti nešto što je malo razbilo monotoniju. Danas ni toga više nema. Program se sveo na neprekidni niz repriznih sapunica, među kojima su sada i "Tajne", neka domaća stara sapunica koju su već svi zaboravili

Učitaj još

Kupnja