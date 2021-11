Crnogorski Bali-beg zvijezda je 'Dar Mara' i otkriva nam kako se njegova djevojka nosi s njegovom slavom

Novi likovi u seriji “Dar Mar” na Novoj TV iz dana u dan sve više pridonose intrigama u Dizmovu i gledatelji iz večeri u večer s nestrpljenjem očekuju kakve spletke pripremaju. Kao novi lik u seriji pojavljuje se i Gabriel, koji je sa sestrom Anđelom i bratom Rafaelom živio u siromašnoj, ali složnoj obitelji. Nakon što su njihovi roditelji preminuli u prometnoj nesreći, Gabrijel je preuzeo ulogu oca i brigu o Rafaelu i Anđeli, odlučan da ne završe u domu. Gabrijel je isprva radio fizičke poslove, no uskoro je shvatio da to neće biti dovoljno da prehrani obitelj i odlučuje se za neke malo radikalnije poteze. U ulozi Gabriela našao se crnogorski glumac Petar Burić koji nam je ispričao kako je publika prihvatila njegov lik i kako je njemu bilo na snimanju.

– Imam samo riječi hvale i za casting, kreativnog producenta i cijeli produkcijski tim Nove TV, kada je lik Gabrijel dodijeljen meni. Jednaka zahvalnost ide svim fanovima serije koji su jako afirmativno prihvatili dolazak novog lika i glumca u “Dar Mar”. Dobivam svakodnevno poruke na društvenim mrežama i jako sam sretan što im se sviđa moj rad i lik Gabrijel. Uživao sam igrajući ga, moram reći da mi nije bilo drago kada smo završili snimanje! Teško sam se pozdravio s njim – priznaje nam taj 35-godišnjak. Ovo mu nije prvi boravak u Zagrebu jer s našom metropolom zbližio se i kada je snimao seriju “Kud puklo da puklo”, a Petar nam otkriva ima li u Zagrebu neka mjesta koja su mu posebno prirasla srcu. – Jako volim Zagreb i uvijek mu se rado vraćam, a ako je razlog mog dolaska i rad na novom projektu, onda je to pravo zadovoljstvo! Imam puno prijatelja i kolega u Zagrebu koje jako volim, a Zagreb ne bude škrt pa se svaki put vratim kući s novim poznanstvima s izuzetnim ljudima. Bar “Botaničar” je jedno novo mjesto koje sam ovaj put upoznao i osjetio kao svoje mjesto. U njemu je bila obvezna kava prije ili poslije snimanja! – ispričao nam je glumac koji je već okusio kako je glumiti i u Hollywoodu. U Los Angelesu proveo je gotovo godinu dana snimajući svoj prvi film “Cognitive” u režiji Ewana Richardsa. Petar nam je ispričao kakav je život u Los Angelesu i što mu najviše nedostaje iz LA-a.

– Vječno proljeće je prvo na listi, a onda i cijela filmska i televizijska industrija koja postoji, koja zna da te nauči puno bitnih stvari i da izbrusi tvoju profesionalnost! – kaže Petar i otkriva nam što ga je to još kao dječaka privuklo ovom kreativnom zanimanju i tko su mu uzori u poslu. – Glumu sam zavolio još kao dijete, i to zbog dvojice glumaca, jedan je Drago Malović, koji je igrao Radosava u čuvenoj seriji “Đekna”, a drugi je Jean Paul Belmondo, čije mi je filmove majka pokazivala kada sam bio mali. Čudan spoj da baš njih dvojica utječu na mene kao dijete, ali tako je! Uzora je bilo puno dok sam samo maštao o glumi, a i kada sam počeo učiti o njoj i pokušavao nešto učiniti kako treba. Trudio sam se uz njihovu pomoć izgraditi osobni izraz i pomogli su mi u tome – kaže Petar. Iako je tek na početku glumačkog uspona, Petar je imao brojne suradnje s inozemnim produkcijama, a taj rad i iskustvo obogatili su ga novim znanjem.

Foto: Nova TV

– Što se tiče stranih kolega, moja prva uloga na filmu bila je u američkom filmu “Cat run”. Igrao sam recepcionara i imao par scena s britanskom glumicom Janet McTeer. Proveli smo cijeli dan zajedno, a ona je saznavši da mi je prvi dan snimanja u životu, napisala kemijskom na moj papir “Hooray for this first day” i potpisala se. Nakon toga mi je rekla da je njezin prvi dan na setu bio s Michaelom Caineom i da je on njoj to isto napisao. To je jedna od ljepših uspomena i lekcija kako se pomaže mlađim kolegama! – kaže glumac, koji je svojedobno dobio i nadimak crnogorski Bali-beg. Laska li mu takva usporedba?

– Zahvalan sam na svakoj napisanoj riječi o meni ili o mojem radu. Nema se tu što meni sviđati ili ne, to je nečija impresija i to potpuno razumijem – skromno će Petar. Za vrijeme lockdowna Petar nije besposleno sjedio na kauču, imao je zanimljiv projekt kojem se posvetio.

– Bilo je jako produktivno, što je bilo malo iznenađujuće, ali sam prihvatio takav nalet energije. Knjiga “Moj Imaginarijum”, na kojoj sam radio s Ivom Ivanović, inače mojom partnericom, jedan je od najljepših produktivnih darova tog razdoblja. Djeca su izmislila i nacrtala novu biljku, životinju ili biće, a ilustratori s bivšeg područja Jugoslavije reinterpretirali su po jedan dječji crtež. Tako je nastala knjiga “Moj Imaginarijum” od koje je prihod darovan djeci iz doma za nezbrinutu djecu – s veseljem nam Petar priča o projektu koji ga je zaokupio početkom pandemije koronavirusa.

U “Dar Maru” pojavljuje se i njegov sunarodnjak Momčilo Otašević, a u kina nam stiže i film u kojem su zajedno glumili. Riječ je o filmu “Poslije zime”. O čemu se radi u filmu i kakva mu je uloga pripala te o svom prijateljstvu s Otaševićem, glumac kaže:

– Film “Poslije zime” je priča o jednoj ekipi koja se druži od djetinjstva, iako članovi te ekipe žive u različitim državama. Priča o mladosti i onome što nas čeka nakon nje. Momčilo i ja smo do sada surađivali u najviše projekata zajedno, i to ili kao glavni oponenti ili kao najbolji prijatelji. “Poslije zime” nam je sedmi zajednički projekt, kao dvojac funkcioniramo potpuno intuitivno, a to je i najveća radost u našem pozivu! Petar je u sretnoj vezi s djevojkom Ivom i zajedno su već dugo pa Iva nema problema s popularnošću koja je došla u paketu s njegovim uspjehom i poslom. – Nas dvoje smo najbolji prijatelji i dugo smo sretni zajedno, pa nam sve stvari koje donosi moj posao jednostavno dođu kao prirodna i očekivana stvar – ističe Petar. Dosta je zanimljivih poruka koje mu dolaze od brojnih obožavateljica, a prisjetio se i jedne anegdote koja mu se dogodila ovog ljeta.

– Sve ja to razumijem i osjećam veliku zahvalnost i poštovanje za svaki znak pažnje koji dobijem zbog uloge koju sam odigrao. Ljetos me na jednom partyju jedna cura prepoznala i rekla: “Ti si policajac!” Aludirajući na lik policajca Mate koji sam igrao u “Kud puklo da puklo”, na što se okrenulo 10 ljudi. Nije bilo druge nego da, misleći na Gabrijela, kažem: “Bio sam, ali sam sada kriminalac, ali dobar!” – ispričao nam je Petar.

