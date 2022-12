Član žirija Supertalenta iznenadio fanove izgledom, mnogi ga ne mogu prepoznati: 'Izgleda da se njemu lice topi'

Glazbeni mogul Simon Cowell (63) iznenadio je obožavatelje izgledom svog lica u novom videu koji je objavljen na službenom Twitteru britanskog Supertalenta. Simon u videu poziva ljude da se prijave na audiciju za novu sezonu showa, no mnogi su samo gledali u njegovo lice. Još uvijek se nižu komentari o tome kako je neprepoznatljiv te da je pretjerao s botoksom ili estetskim operacijama. Neki pišu i da je neprepoznatljiv.

"Ne komentiram tuđe izglede, ali izgleda da se njemu lice topi", jedan je od komentara dok je drugi korisnik Twittera napisao: "Čini se da je netko zaboravio isključiti Snapchat filtere".

"Bože sveti, jedva sam ga prepoznao" komentirao je jedan gledatelj.

🤡Simon Cowell has sparked concern from fans in a new video shared to social media on Thursday. pic.twitter.com/ncePBmmq3T