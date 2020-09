Cigi ušao u kontroverzni srpski show: 'Možda me netko napadne jer sam imao trajnu erekciju'

Nakon Barbare Mucić iz "Gospodina Savršenog", Neven Ciganović još je jedan Hrvat koji je ušao u kontroverzni srpski show "Parovi".

- Dolazim iz Hrvatske, bloger sam, influencer, javna ličnost, TV personality, reality igrač..., kazao je Cigi i dodao kako postoji mogućnost i da se zaljubi u showu.

- Zašto ne, ako budu interesantni likovi i ako mi netko baš zapne za oko, nikad se ne zna. Možda me netko napadne, jer sam internacionalno poznat po tome da sam prije tri godine imao trajnu erekciju - kazao je Neven.

Podsjetimo, Cigi je o problemu s erekcijom nedavno pričao i u Podcastu Večernjeg lista.

– Mnogi su mi bili zavidni, no to je jedna bolna reakcija i igrom slučaja dogodilo se nakon što sam bio na jednoj od mojih "revizija". To mi se dogodilo prilikom snimanja showa o plastičnim operacijama za britansku televiziju. Nakon operacije probudio sam se iz anestezije s "dignutim". Ta anestezija bila je okidač i nisam mogao mjesecima riješiti taj problem - kazao nam je Neven.

- Kada se vratio iz Irana, Cigi je napravio dvije operacije, a budući da nije bilo pomoći, otišao je na treću operaciju u Srbiju. – Iranci su ga digli, a Srbi su ga spustili – u svom je stilu kazao Ciganović i dodao da nije mogao ni spavati od bolova. – Zanimljivo je da je taj moj slučaj dobio veliki publicitet, gostovao sam i na ruskoj i turskoj televiziji. Svi su bili šokirani. Taj prijapizam se događa, no to je bilo prvi put da se dogodilo nekoj poznatoj osobi.

Nikad nisam dobio pravu potvrdu zašto je došlo do toga, a na kraju sam sâm došao do zaključka da bi razlog mogao biti taj što sam tada uzimao suplemente za energiju prilikom vježbanja – kazao je Cigi i upozorio sve da trebaju paziti kod kojeg liječnika odlaze na operaciju.