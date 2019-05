Ciganović opet opleo po poznatima, a posebno se osvrnuo na Gospodina Savršenog

Stilist Neven Ciganović aktivno na svom profilu na Facebooku prati domaće celebrityje i komentira njihove modne kombinacije i ne štedi ih kritike.

Krenula je sezona evenata i Cigi ima materijala za svoje modne osvrte, a nakon događaja na kojem su se sinoć okupile brojne

poznate osobe Ciganović je primijetio kako su neki stylinzi već bili viđeni i kako su se poznati odlučili reciklirati.

Primijetio je tako da je haljina koju je sinoć nosila voditeljica Tatjana Jurić već bila viđena na Franki Batelić, a haljina koju je Franka Batelić nosila u jednom od svojih spotova sinoć je bila na Miji Kovačić.

Za Sonju Kovač, koju trenutno gledamo u showu "Ples sa zvijezdama" rekao je kako jedino ona nije štedjela na svojoj haljini.

- Jedino influencerica Sonja Kovač nije štedjela, te se pojavila kao prava zvijezda - She don’t bring her dress to red carpet, she bring red carpet on her dress - napisao je.

Na ovom crvenom tepihu pojavili su se i Goran Jurenec, kojeg smo gledali kao Gospodina Savršenog u istoimenom showu i njegova djevojka Hana Rodić, a njihov styling je Cigi ocijenio ovako:

- Što dobiješ kada spojiš Gospona i Gospodju Svršeni? Billy Portera!!

