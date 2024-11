Chefa Gorana oduševio ovaj tanjur: 'Ja bih ovo jeo i jeo, jeo...'

U posljednjem izazovu MasterChef kuhinja postala je poprište intenzivnih izazova, kreativnih ideja i ponekih razočaranja. Ovoga puta, kandidati su se suočili s Tinovim strateškim odabirom namirnica i aparata za kuhanje, što je rezultiralo šarolikim rezultatima. Neki su usprkos svemu briljirali, dok su drugi servirali jela ispod očekivanja.

Među najzapaženijim trenucima bio je Josipov pokušaj pripreme slatkog jela, iako je priznao da deserte rijetko radi. Rezultat je, nažalost, bio razočaravajući. „Puding nije uspio teksturom, što se tiče biskvita, uspio je. Najviše me muči to što su obje te komponente dosta blage. Poanta deserta su okusi, a u ovom slučaju sve je prekrila čokolada kao treća komponenta“, kritički je zaključio chef Stjepan, a Josip je priznao: „Komentari su realni, očekivao sam to čuti.“

Iva je, pak, prema Tinovom odabiru, dobila priliku raditi teletinu s ekspres loncem, no njezin tanjur bio je daleko od savršenog. „U jelu vidim disbalans, kao da su nekome ispale komponente na tanjur“, primijetio je chef Goran, dok je chef Mario dodao: „Kao da je pala žlica soli unutra.“ S druge strane, Eni, Ivana i Anamaria briljirale su svojim kreacijama. Eni je za svoje riblje jelo dobila pohvale na okus i estetiku tanjura: „Ja bih ovo jeo i jeo, jeo...“, oduševljeno je rekao chef Goran, a Ivana je posebno ponosna bila na svoje jelo s teletinom: „Sretna sam što sam dobila pohvale, vjerovala sam u sebe danas.“

Iako su se najbolje iskazale, Ivana, Anamaria i Eni nisu mogle izazvati Sanju za platinastu karticu jer u prošlom izazovu njihova jela nisu bila najbolja. Sanju su moli izazvati Tin i Gano koji su imali najbolja jela u prošlom izazovu, no Tin je odlučio propustiti kuhanje, a Ganovo jelo nije bilo dovoljno dobro da bi nadmašilo Sanjino. „Kuhale su neopterećeno, pa su briljirale“, komentirala je Iva koja će zajedno s Josipom u stres test jer su im jela bila najlošija. Sada njih dvoje očekuje zanimljiva borba za ostanak u showu, a tko će od njih biti najslabija karika, doznat ćemo uskoro.

