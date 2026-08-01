VIDEO Blanka Vlašić pokazala kako izgleda roditeljstvo bez uljepšavanja: 'Iznimno važne vještine'

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić javila se i na Instagramu i podijelila video smiješnog karaktera. Blanka se u ovom uratku osvrnula na duhovit dio iz svakodnevice sa sinom Mondom. U opisu je napisala kako je riječ o jednoj od ''iznimno važnih vještina'', a ubrzo je postalo jasno na što misli.

Blanka se u videu pokušala nakratko sakriti kako bi u miru pojela komadić čokolade. No baš kada je krenula uživati u slatkom zalogaju, iz pozadine se začuo dobro poznati dječji poziv: ''Mama!''

Shvativši da vremena za uživanje više nema, u sekundi je strpala čokoladu u usta, zajedno s omotom koji je držala u ruci, što je izazvalo salve smijeha među njezinim pratiteljima. Uz objavu je postavila pitanje ''Čemu vas je majčinstvo naučilo?'', a komentari roditelja brzo su se počeli nizati jer su mnogi priznali da su se našli u gotovo istoj situaciji.

Blanka je sina Monda rodila u studenome 2022. godine u splitskom KBC-u, i to na svoj 39. rođendan. Iako njegovu privatnost brižno čuva i njegovo lice ne pokazuje na društvenim mrežama, s vremena na vrijeme podijeli simpatične trenutke iz njihove svakodnevice koji redovito osvoje pratitelje.

Podsjetimo, Blanka se nedavno javila te na najljepši način čestitala 70. rođendan svom ocu Jošku, podijelivši s pratiteljima emotivnu objavu koja sažima njihov životni put. Uz tri fotografije koje prikazuju različite faze njihovog odnosa, Blanka je kratko i dirljivo poručila: „Sretan 70. rođendan, tata! Živjeli za ostvarenje snova“. Ova objava nije samo rođendanska čestitka, već i snažan podsjetnik na jednu od najuspješnijih sportskih suradnji u povijesti hrvatskog sporta, onu između oca trenera i kćeri sportašice. Galerija počinje starom fotografijom iz obiteljskog albuma na kojoj mladi Joško, s prepoznatljivim brkovima, gura malenu Blanku u dječjim kolicima. Sljedeća fotografija prikazuje ih u tišini sportske dvorane, u trenutku duboke koncentracije i povezanosti, dok treća slika eksplodira od radosti - slavlje na stadionu nakon jednog od brojnih Blankinih trijumfa.

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Upravo je Joško Vlašić, i sam bivši desetobojac i hrvatski rekorder, bio ključna figura u Blankinoj karijeri. Od samih početaka vodio ju je kao trener, a njihova je veza bila puno dublja od uobičajenog odnosa sportaša i trenera. Zanimljivo je da je Blanka dobila ime po Casablanci, gradu u kojem je Joško osvojio zlato na Mediteranskim igrama 1983. godine, što simbolično svjedoči o sportu kao temelju njihove obitelji.

Blanka je oca često nazivala svojim „najvećim bogatstvom“, ističući njegovu presudnu ulogu u osvajanju dva svjetska prvenstva i dviju olimpijskih medalja. Iako je takav odnos često ispunjen izazovima, Joško je jednom prilikom izjavio kako mu je najveća vrijednost to što profesionalni pritisci nikada nisu narušili njihovu obiteljsku povezanost. Ova objava to i potvrđuje, slaveći ne samo rođendan, već i neraskidivu vezu koja je stvorila šampionku.