VIDEO Sjećate se ovog nastupa? Naš poznati pjevač nasmijao se snimci s početka karijere: 'Svađao sam se sa stilistima'

Objava popularne HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska" vratila je mnoge gledatelje u djetinjstvo, točnije u devedesete godine prošlog stoljeća. Na svom Instagram profilu podijelili su arhivsku snimku s početka karijere danas poznatog pjevača i voditelja Saše Lozara. Riječ je o njegovom prvom televizijskom nastupu u legendarnom "Turbo Limach Showu", emisiji koja je obilježila odrastanje cijelih generacija i bila odskočna daska za brojne mlade talente.

Na snimci vidimo malenog plavokosog dječaka, Sašu, kako na pozornici prepoznatljive scenografije s geometrijskim oblicima i jarkim bojama samouvjereno izvodi pjesmu "If You Don't Know Me by Now". Njegov stajling - bijela prugasta košulja i prsluk s uzorkom - kao i frizure pratećih pjevačica, nepogrešivo dočaravaju modni izričaj tog vremena. Isječak je prikazan u sklopu specijalne emisije posvećene stotom rođendanu HRT-a, a poslužio je i kao sjajna najava za Lozarov glazbeni nastup u subotnjem izdanju emisije.

Sam Lozar s humorom se osvrnuo na svoje glazbene početke. U opisu objave prenesena je njegova izjava o sjećanjima na show koji je, kako kaže, pobožno čekao svaki tjedan. "Taj period, Turbo Limach Show bio je nešto što je nama koji smo voljeli pjevanje i glazbu bila emisija koju smo pobožno čekali. Jedino loše sjećanje je to što sam se svađao sa stilistima", rekao je u šali o svom tadašnjem stajlingu.

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Ova objava savršeno se uklopila u rastući trend nostalgije za devedesetima koji je prisutan u Hrvatskoj, a koji evocira sjećanja na glazbu, modu i općenito jednostavniji način života. Komentari ispod objave potvrđuju koliko je to razdoblje ostalo u lijepom sjećanju. "Predivno... Sve je bilo toliko jednostavnije i lipše onda", napisala je jedna korisnica, dok su se drugi s nostalgijom prisjetili i voditelja Siniše Cmrka.

Ovaj nostalgični trenutak dolazi u vrijeme kada je Lozar i u svojoj glazbi okrenut svojevrsnom povratku korijenima. Nedavno je objavio novi singl i spot pod nazivom "Govore mi ljudi", pjesmu koju opisuju kao emotivnu i iskrenu. Zanimljivo je da je spot snimljen u Novim dvorima u Zaprešiću, nedaleko od mjesta gdje je Lozar odrastao, što dodatno naglašava temu povezanosti s vlastitim počecima.