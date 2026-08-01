Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠOKANTNO OTKRIĆE

Potresna ispovijest dječje zvijezde: 'Hodala sam s mamom, tip je iskočio iz prvog reda, zgrabio me i počeo trčati'

LA: Ashley Johnson prošetala gradom
Foto: WP#RSP/ZOJ
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
01.08.2026.
u 19:30
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Incident se dogodio tijekom njezine prve godine snimanja serije, kada je Ashley Johnson imala samo sedam godina. Johnson se ekipi sitcoma, u kojem su glumili i Kirk Cameron te mladi Leonardo DiCaprio, pridružila kao Chrissy Seaver, najmlađe dijete u televizijskoj obitelji Seaver

Glumica Ashley Johnson, koju mnogi pamte po ulozi preslatke Chrissy Seaver u sitcomu "Growing Pains", nedavno je otkrila zastrašujući događaj iz djetinjstva. Naime, kao 17-godišnjakinja je zamalo oteta na setu serije, i to pred publikom uživo, prenosi Variety.

Sve se odvilo dok je s majkom hodala pokraj publike koja je prisustvovala snimanju popularne serije. - Sjećam se da je neki tip iskočio iz reda, zgrabio me, podigao i počeo trčati - ispričala je Johnson u nedavnom gostovanju u podcastu. - Svega čega se sjećam jest da ga je osiguranje nekako uhvatilo. Zaštitari su izišli, oborili ga i sjećam se da sam samo letjela zrakom - prisjetila se. Dodala je kako je usred kaosa, kao dijete, bila nesvjesna opasnosti i uzrujana samo zato što je mislila da će biti u nevolji jer joj je otmičar uzeo jednu cipelu.

FOTO Pogledajte kako je bilo na prvom od tri koncerta Dine Merlina u Sarajevu
LA: Ashley Johnson prošetala gradom
1/44

Događaj je bio još morbidniji jer je napadač ranije poslao poruku produkciji, najavivši da će "doći na set, donijeti pištolj i ubiti neke od glumaca". Prijetnju, nažalost, nitko nije shvatio ozbiljno do samog incidenta. Nakon što je svladan, kod njega je doista pronađen pištolj. - Očito je završio u zatvoru. Imao je pištolj. Uhvatili su ga, a mene su spasili - zaključila je glumica svoje potresno svjedočanstvo.

Incident se dogodio tijekom njezine prve godine snimanja serije, kada je imala samo sedam godina. Johnson se ekipi sitcoma, u kojem su glumili i Kirk Cameron te mladi Leonardo DiCaprio, pridružila kao Chrissy Seaver, najmlađe dijete u televizijskoj obitelji Seaver. Nakon dječje slave, Johnson je izgradila uspješnu karijeru posuđujući glas. Mnogi je pamte kao Gretchen iz crtića "Recess" ili Gwen Tennyson iz serijala "Ben 10". Mlađe generacije prepoznaju je kao glas Ellie u planetarno popularnoj videoigri "The Last of Us".

FOTO Maja Šuput otkrila gdje je bila na odmoru: 'Pronašla sam mir, moja vječna preporuka'
LA: Ashley Johnson prošetala gradom
1/11

*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Ashley Johnson glumica otmica serija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo
2
NA KOŠEVU

Kaos na povratničkom koncertu Dine Merlina: Stotine fanova s ulaznicama ostale ispred stadiona, oglasio se i organizator

Iz organizacije naglašavaju da su se posjetitelji s ulaznicama za parter suočili s otežanim pristupom uslijed kombinacije više logističkih faktora. "Konfiguracija stadiona Koševo takva je da pristup parteru omogućava samo jedan ulaz, takozvani atletski ulaz, čiji su kapacitet i protočnost ograničeni", naveli su kao jedan od razloga. Također kažu da publika nije došla na vrijeme na stadion te da nisu pratili upute za ulazak

Saša Lozar
2
POVRATAK U DEVEDESETE

VIDEO Sjećate se ovog nastupa? Naš poznati pjevač nasmijao se snimci s početka karijere: 'Svađao sam se sa stilistima'

Na snimci vidimo malenog plavokosog dječaka, Sašu Lozara, kako na pozornici prepoznatljive scenografije s geometrijskim oblicima i jarkim bojama samouvjereno izvodi pjesmu "If You Don't Know Me by Now". Njegov stajling - bijela prugasta košulja i prsluk s uzorkom - kao i frizure pratećih pjevačica, nepogrešivo dočaravaju modni izričaj tog vremena.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!