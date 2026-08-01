Potresna ispovijest dječje zvijezde: 'Hodala sam s mamom, tip je iskočio iz prvog reda, zgrabio me i počeo trčati'

Glumica Ashley Johnson, koju mnogi pamte po ulozi preslatke Chrissy Seaver u sitcomu "Growing Pains", nedavno je otkrila zastrašujući događaj iz djetinjstva. Naime, kao 17-godišnjakinja je zamalo oteta na setu serije, i to pred publikom uživo, prenosi Variety.

Sve se odvilo dok je s majkom hodala pokraj publike koja je prisustvovala snimanju popularne serije. - Sjećam se da je neki tip iskočio iz reda, zgrabio me, podigao i počeo trčati - ispričala je Johnson u nedavnom gostovanju u podcastu. - Svega čega se sjećam jest da ga je osiguranje nekako uhvatilo. Zaštitari su izišli, oborili ga i sjećam se da sam samo letjela zrakom - prisjetila se. Dodala je kako je usred kaosa, kao dijete, bila nesvjesna opasnosti i uzrujana samo zato što je mislila da će biti u nevolji jer joj je otmičar uzeo jednu cipelu.

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Događaj je bio još morbidniji jer je napadač ranije poslao poruku produkciji, najavivši da će "doći na set, donijeti pištolj i ubiti neke od glumaca". Prijetnju, nažalost, nitko nije shvatio ozbiljno do samog incidenta. Nakon što je svladan, kod njega je doista pronađen pištolj. - Očito je završio u zatvoru. Imao je pištolj. Uhvatili su ga, a mene su spasili - zaključila je glumica svoje potresno svjedočanstvo.

Incident se dogodio tijekom njezine prve godine snimanja serije, kada je imala samo sedam godina. Johnson se ekipi sitcoma, u kojem su glumili i Kirk Cameron te mladi Leonardo DiCaprio, pridružila kao Chrissy Seaver, najmlađe dijete u televizijskoj obitelji Seaver. Nakon dječje slave, Johnson je izgradila uspješnu karijeru posuđujući glas. Mnogi je pamte kao Gretchen iz crtića "Recess" ili Gwen Tennyson iz serijala "Ben 10". Mlađe generacije prepoznaju je kao glas Ellie u planetarno popularnoj videoigri "The Last of Us".

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*dijelom uz pomoć AI