Chef Melkior Bašić: 'U kuhinji sam jako strog, a moja supruga definitivno zaslužuje Michelinovu zvjezdicu'

Svestrani chef Melkior Bašić koji je svoje radno iskustvo stjecao u 96 kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu, a stažirao je u luksuznim restoranima s Michelinovim zvjezdicama i preporukama u francuskom gradu Bordeauxu, među kojima su i Restaurant le Prince Noir, Lormont, Restaurant La Cape, Cenon te Restaurant L'Oiseau Bleu, a potom dvije godine bio zaposlen na poziciji executive chefa u boutique hotelu Alhambra & Villa Augusta (restoran Alfred Keller) na otoku Lošinju, pažnju velikog dijela javnosti prije tri godine privukao je svojim angažmanom na Novoj TV. Bašić je uz Stjepana Vukadina i Damira Tomljanovića jedan od trojice članova žirija popularnog kulinarskog showa "Masterchef" koji se ove jeseni vraća na Novu TV. A uoči povratka na televizijske ekrane, Melkior, inače sin uglednog chefa Silvija Belužića, sjeo je u "vrući" dvosjed nasuprot voditelja Nevena Ciganovića u novoj epizodi emisije 'U povjerenju by Neven Ciganović'.

Važan je stav

Za početak, pokušao je Nevenu objasniti kako to da su chefovi u posljednje vrijeme postali toliko popularni, ali i zbog čega se upravo oni često nalaze na listama najpoželjnijih muškaraca. - Ne znam što se točno dogodilo. Naš posao nije uopće jednostavan, imamo i "jače" kuhare i mršavije kuhare, prije su kuhari često bili "jači", ali to ne znači da su više jeli, nego da su jeli prije spavanja. Danas su kuhari znatno manji jer se drukčije hranimo i malo više pazimo. Što se tiče popularnosti, sve je počelo s Jamiejem Oliverom, a nakon toga krenuo je i prvi "Masterchef" - rekao je Melkior. Voditelja Ciganovića zanimalo je i koliko je u današnje vrijeme važno da kuhari dobro izgledaju. - Nije obvezan dobar izgled, poanta je u stavu, a odlika svih dobrih chefova je samouvjerenost i čvrst karakter, posao nas je učinio takvima. Što se tiče nas trojice mušketira u "Masterchefu", svi imamo oko sto kilograma - rekao je smiješeći se Melkior. Neven ga je pitao ide li doista ljubav kroz želudac, na što je Bašić potvrdno odgovorio. - Ide, ljudi se obično svade kada su gladni - istaknuo je. Voditelja je zanimalo i glume li članovi žirija pred kamerama s obzirom na to da je ipak riječ o televizijskom showu koji mora biti zabavan i dinamičan.

- Sad ću vam otkriti nešto. Imali smo sreću jer su nam još prvi dan rekli da smo tamo da budemo svoji. Produkcija je uzela tri različite osobe s tri različita karaktera, jedino im je bilo bitno da se dobro slažemo. Čak i izvan showa ne smatramo jedan drugoga konkurencijom jer smo potpuno drukčiji - ističe Melkior koji slovi za najstrožeg člana žirija. Je li doista tako strog? - Da, jako sam strog jer kad radim onda tražim red, rad i disciplinu. Nema nikakve priče, jer ako čujem da netko priča i gubi vrijeme, ne radi dobro svoj posao - odgovara chef Bašić. A je li biti kuhar više muški ili ženski posao? - To je zanimljivo pitanje jer nam doma većinom kuhaju žene. Dok je moj otac išao u školu, bilo ih je samo troje ili četvero u razredu. Danas primjerice ima više dečki u razredu, a što se tiče restorana u Zagrebu i općenito chefova, sigurno ima više muškaraca nego žena. Zašto je to tako ne znam... - iskreno će Melkior koji kuhanje doma rado prepušta supruzi Andrei za koju kaže da svakako zaslužuje Michelinovu zvjezdicu. - Kuha sve što ja volim, voli više dalmatinsku hranu s obzirom na to da je iz Pridrage, a i ja sam iz Dalmacije pa nam odgovara lešo i lagana hrana. Čak i ako nešto pogriješi u kuhinji, nikada joj ne prigovaram jer smo mi kuhari jako zahvalni kad nam bilo tko nešto skuha - kaže Melkior.

Otkrio je i da se tijekom karijere susreo s time da su mu pojedini gosti vratili jelo, a otkrio je i kako je reagirao u tim trenucima. - Bilo je grešaka na početku. Jedan gost vratio mi je odlično jelo koje sam napravio i nije mi bilo jasno zašto. Doslovno sam izgorio, u sebi opsovao sve živo, ali na kraju kad pogledate, ne možete ništa promijeniti. Mi smo uslužna djelatnost, služimo gosta i moramo se tome prilagoditi. Nikada nisam jelo koje je odneseno sa stola podvaljivao kao novo. To se odmah primijeti, a u takvim situacijama ne bih se dobro osjećao jer poštujem svoje goste. Tko god mi dođe, gledam ga kao da je došao u moj dom. Kad ne valja, ne valja. Ispričam se i to je to - govori Melkior i dodaje da on sam nikada nije vratio jelo, a u slučajevima kad mu nije ukusno, uvijek pojede barem pola porcije. - Postoje dva tipa gostiju. Oni koji će se žaliti na loše jelo pa će dobiti novo i pojesti ga. I takvi se gosti možda vrate. Ja spadam među one druge goste. Koji će probati jelo, neće se žaliti, ali se više nikad neće vratiti. Uzeli su im novac jedanput, ali više neće - iskren je Bašić.

Društvene mreže

Tijekom gostovanja otkrio je i kako je biti kuhar danas u vrijeme društvenih mreža kad se većina influencera predstavljaju kao tzv. food blogeri i kuhari. - Kuhari i influenceri nisu ista stvar. Food blogeri su opet priča za sebe. Ja prvi kažem da ne mogu biti bloger jer se ne razumijem u sve - u hranu, vino, servis, poslugu, tehniku i sve ostalo... Jako je teško biti bloger i gastronomski kritičar - smatra Melkior. - S druge strane, influencer može biti svatko tko doma ima štednjak, dvije tave i željan je napuniti internet nekim sadržajem. Influenceri i kuhari nemaju veze jedni s drugima. Profesionalni kuhari jedno jelo moraju skuhati najviše za 20 minuta, a oni jedno jelo mogu raditi cijeli dan, a u konačnici nitko i ne zna kakvog je okusa. Ne pratim takve ljude, pratim samo profesionalne kuhare i one ljude koje osobno poznajem - dodaje Bašić.

Dotaknuli su se i jednog zanimljivog pojma - "porn food". - Mislim da je to pojam koji se koristi za ljude koji jako uživaju u hrani i vole je, ne znam za drugo značenje - kazao je Melkior. Za sam kraj gostovanja, voditelj Neven Ciganović svoga je gosta pitao postoji li recept za štuku u šlagu. Inače, riječ je o jelu koje je prvi put tijekom jednog televizijskog gostovanja spomenula glazbena diva Josipa Lisac i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Melkior se prvo iskreno nasmijao, a potom i otkrio da je riječ o štuki s vrhnjem za šlag. - To je jednostavno jelo koje se može pripremiti i doma. Stavi se samo štuka i umak od vrhnja za šlag. Nikada to nisam jeo i nikada nisam probao, ali čuo sam od nekih ljudi da su napravili i probali, čak je i netko u Masterchefu napravio štuku u šlagu. Sad imaš još više razloga za gledati novu sezonu - kazao je chef Melkior Bašić Nevenu Ciganoviću za kraj.