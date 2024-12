Četverostuki Oscarovac sve je šokirao oženivši pokćerku, a optužen je i za spolno zlostavljanje djece

Američki redatelj Woody Allen proslavio je 30. studenog 2024. godine svoj 89. rođendan. Tijekom svoje bogate karijere koja se proteže više od pet desetljeća, Allen je postao jedan od najutjecajnijih filmaša u povijesti kinematografije, iako njegova reputacija posljednjih godina nosi težak teret kontroverzi.

Četverostruki Oskarovac rođen je kao Allen Stewart Konigsberg u židovskoj obitelji austrijsko-ruskog podrijetla. Karijeru je počeo pedesetih godina prošlog stoljeća. U ranijoj fazi života pohađao je hebrejsku školu, a nakon toga je otišao u srednju školu Middwood. Vrlo brzo se odlučio za studij komunikacije i filma na sveučilištu u New Yorku, no budući da nije imao najbolje ocjene vrlo brzo se ispisao. Nakon toga se prebacio na gradski fakultet.

Tijekom ranih 1960-ih etablirao se kao uspješan stand-up komičar, što mu je poslužilo kao odskočna daska za ulazak u filmsku industriju. Već od najranijeg razdoblja njegova života moglo se primijetiti da se radi o zaista velikom umjetniku, koji je to počeo pokazivati 1977. godine kada je napravio preokret u svojoj karijeri te se nakon toga okrenuo ozbiljnijim i realističnijim temama iz stvarnog života u poznatoj tragikomediji “Annie Hall”, za što je osvojio dva Oscara. Nakon toga uslijedila su brojna druga ostvarenja kao što su “Metci iznad Brodwaya”, “Moćna Afrodita” i “Razarajući Harry”.

Allen je razvio jedinstveni filmski izričaj koji kombinira humor, neurozu i intelektualnu dubinu. Njegovi filmovi često istražuju teme ljubavi, smrti, umjetnosti i židovskog identiteta, a radnja je najčešće smještena u New York, grad koji je postao gotovo neizostavni element njegovog stvaralaštva.

Prvi se put vjenčao s 20 godina s Harlene Rosen. Brak je trajao samo šest godina, a nakon toga se vjenčao s Louise Lasser s kojom je snimio par filmova. Razvod je uslijedio nakon tri godine. Godine 1980. započeo je ljubavnu vezu s glumicom Mijom Farrow s kojom je usvojio dvoje djece, s kojom mu se rodilo prvo dijete Satchel Farrow.

Brak je trajao do 1992. godine kada je Mia pronašla Allenove fotografije kojima je slikao njenu golu usvojenu kćerku Soon-Yi-Previn zbog čega ga je optužila za spolno zlostavljanje djece. Slučaj nikada nije završio na sudu, a Allen se 1997. godine vjenčao sa Soon-Yi Previn s kojom je usvojio dvije kćeri.

Nakon što su mu mnogi izdavači odbili izdati knjigu, zbog optužbi da je spolno zlostavljao glumice na setu, te da je seksualni predator zbog veze s pokćerkom, Allen je ipak uspio objaviti svoje memoare pod nazivom 'Apropos of Nothing'. Allen se u knjizi osvrnuo na vezu sa Soon Yi, te je poprilično negativno pisao o bivšoj supruzi Miji Farrow i njezinoj reakciji na cijelu situaciju. Isto tako je komentirao i optužbe bivše supruge da je silovao njihovu kći Dylan, za što ga je okrivio i sin, novinar Ronan Farrow. Redatelj navodi i da je Farrow svoju kći Soon Yi, koju je posvojila dok je bila u braku s drugim suprugom Andreom Previnom zlostavljala psihički i fizički, te da nikada nije bila sretna ako bi on komunicirao s njom.

Osim toga, napomenuo je da u početku nije bio blizak sa svojom pokćerkom, a tvrdi da je to zato što on i Mia nisu živjeli zajedno iako su zajedno proveli čitavo desetljeće. Mnoge paragrafe iskoristio je kako bi opisao grozan odnos između Farrow i Soon Yi, navodeći da su se uvijek svađale, te da je njegova bivša supruga bila stroga i nestrpljiva i uz to imala naglu narav.

Allen je 1992. optužen i da je seksualno zlostavljao kćer Dylan. O tom mučnom događaju 2021. godine je snimljen film “Allen protiv Farrow”.

