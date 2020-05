Cetinski i Lovren pričali o cijepljenju: Nitko me neće natjerati na nešto što ne želim

U mojoj glavi najaktualnija je tema cijepljenje. Uopće se više ne bojim korone, nego me strah vidjeti taj moment kad će krenuti represija i kad će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši. Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću? - rekao je Tony Cetinski prije nekoliko dana u svom javljanju uživo putem Facebooka. Otvorio je tako temu o cijepljenju, a podršku mu je dao i naš Vatreni Dejan Lovren s kojim je imao live na Instagramu i u kojem su se dotakli ove teme.

- Respektiram svakoga, ali nije mi jasno kad mi poznati kažemo nešto javno pogotovo o tim temama ispada da smo protiv cijepljenja, ali nitko me neće natjerati na nešto što ja ne želim, svatko ima slobodu govora a ne da ga se izmanipulira - rekao je Lovren. Tony je dodao kako nema puno debata na ovu temu da se ljudi mogu dodatno informirati. - Nema puno debate da se ljudi informiraju, rekao sam svoj stav treba debata stručnjaka da se informiraju ljudi da oni procjene žele li to ili ne, ljudi su tihi jer nisu dovoljno informirani ali zadnjih par dana nisu više tihi - kaže Cetinski. Nogometaš Lovren veli kako je bitno poštivati tuđe mišljenje i kaže:

- Nisam pričao o cijepljenju i neistina je da nekoga podržavam, ali drago mi je da se ljudi bude i da su uz nas na kraju od svega toga nadam se da neće biti obavezno cijepljenje jer bi bilo svega i svačega na ulici. Zbog pandemije koronavirusa Tony i Dejan trenutno se ne mogu baviti svojim poslovima i pitaju se kako će koncerti i utakmice izgledati u budućnosti. Pričali su o nogometu i Dejan je s Tonijem podijelio dojmove sa Svjetskog prvenstva u Rusiji i pričao je o svojim suigračima iz reprezentacije te je opisao i kako zamišlja svoju mirovinu. - Za deset godina vidjet ćeš mene i Šimu na zidiću s pivicom, a Šime će svirati i gitaru.

Tony je još na početku videa rekao kako je u ovim momentima bitna vjera. - Vjerojatno ste shvatili kako se ova cijela situacija nenadano dogodila. Moram priznati kako nije jednostavno, iako sam naviknut na udarce po leđima. Držite se uz vjeru u Boga, možete se malo i krunice uhvatiti. - poručio je.

