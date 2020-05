Cetinski podiže tužbu: Nemam više namjeru raspravljati s polupismenim bezveznjacima

Tony Cetinski izazvao je pravu buru na društvenim mrežama zbog svog stava o cijepljenju. Podsjetimo, Tony je fanovima otvoreno kazao da se ne želi cijepiti i kako je izrazito protiv cijepljenja, no naglasio je da nema ništa protiv da se cijepe oni koji to žele. Nakon toga uslijedile su i reakcije, a Bojan Horvat, glazbeni urednik Radio Drave iz Koprivnice, najavio je da se na njegovu radiju više neće emitirati Tonyjeve pjesme. Glazbenik je najavio kako će preko odvjetnika Branka Šerića podići tužbu protiv Horvata, a sva dobivena sredstva uplatit će u humanitarne svrhe.

Dobio 9000 prijatelja

– Nemam više namjeru raspravljati s polupismenim bezveznjacima koji su tko zna kako došli na neke pozicije. Odsad o ovom slučaju razgovaram samo preko odvjetnika – kazao nam je jedan od najzaposlenijih domaćih glazbenika koji je s pričom o cijepljenju i čipiranju počeo nakon što je u svom domu proteklih mjeseci snimao novi album, a uskoro mu izlazi i pjesma “Dom”, duet sa Stokom. Upita za koncerte i nastupe mu nikada nije nedostajalo, no to nije prečesto dijelio na društvenim mrežama.

– Nije da sam imao vremena baviti se Facebookom. Dosad nisam ni imao puno prijatelja na toj društvenoj mreži, a htio sam u krugu svojih prijatelja postaviti neka pitanja o stvarima o kojima puno ljudi razmišlja. Zanimalo me što će se dogoditi ako se “ispod žita” negdje tamo u Europi budu potpisali neki papiri u ime svih nas kojima bi nas se obvezalo na cijepljenje ili čipiranje. Na kraju se dogodilo da sam od 3000 tisuće prijatelja na Facebooku dobio njih 12.000. Čini se da su ljudi jedva dočekali da netko postavi to pitanje – kazao nam je glazbenik koji nije imao namjeru biti tendenciozan, nego je neobavezno postavio pitanja koja ga zanimaju.

– Na kraju se dogodilo da se u raspravi pojavio dotični glazbeni urednik i počeo se svađati s mojim Facebook prijateljima. Ja sam uvijek za tolerantan razgovor i debatu, ali on je krenuo oštro jer je shvatio kako ja tvrdim da sam neki stručnjak. Ja nisam stručnjak, kao što stručnjaci nisu ni ljudi koji su se uključili u raspravu. Međutim, vi ne možete zabraniti ljudima da pitaju, a mislim da nam ne bi trebali braniti ni pravo da odaberemo hoćemo li primiti cjepivo. Nemam ništa protiv cijepljenja ako mi netko jednog dana dokažu da to nije štetno za moje dijete. Ako jednog dana to dokažu, ja ću se cijepiti, ali do tada nema šanse. Svakako očekujem da me se kao građanina Hrvatske i svijeta pita što ću raditi sa svojim tijelom. Bez obzira na to jeste li zvijezda, pjevate li ili ste običan građanin, mislim da imamo pravo pitati – ističe Cetinski.

Javilo mi se puno ljudi

Glazbenik ističe da je za njega rasprava završena, a drago mu je da je dobio puno poruka podrške.

– Javila mi se Hrvatska udruga roditelja aktivista, u kojoj su majke čija su djeca trajno bolesna nakon cijepljenja, što je dokazano. Zvalo me je puno običnih ljudi, ali ne zato što sam sad ja neki buntovnik ili revolucionar, nego su htjeli da bude sve transparentnije. Ni educirani znanstvenici ne znaju što se događa i što nas čeka – kaže Cetinski i ističe kako jedva čeka publici predstaviti nove pjesme. – Eto, neki su pisali kako se dosađujem i okopavam vrt, a ja sam snimio cijeli album koji i sad dobro zvuči, a završit ćemo ga u studiju. Iznenadit će vas ova suradnja sa Stokom.

Radi se o pjesmi “Dom” koju sam već snimio na jednom svom albumu iz 90-ih, a sad ju je Shalla prearanžirao. Čim sam ušao u karantenu, kontaktirao sam sve autore s kojima sam dosad surađivao. Svakodnevno sam pjevao po pet pjesama i isprobavao koja mi je dobra. Ne žurim se snimiti album jer i prošli još dobro kotira. Jedino mi je krivo da ćemo koncert u Zagrebu morati prebaciti za iduću godinu. Na mojim koncertima ljudi se vole grliti i ljubiti, a ne imati razmak ili strah – zaključio je.