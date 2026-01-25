FOTO Biste li je prepoznali? Danijela se prisjetila početaka: 'Ovo pamtim. Znate li koja je ovo godina?'

Trend prisjećanja 2016. godine preplavio je društvene mreže, no postoje još uvijek oni koji mu se opiru. Ili ono koji su ga prilagodili sebi. Jedna od ovih drugih svakako jest pjevačica Danijela Martinović (54) koja se odlučila malo više vratiti u prošlost i objavila fotografiju iz prošlog stoljeća. Uz nju, pitala je pratitelje o kojoj je godini riječ.

- Taj dan sam otišla sama na Rivu. Kupila pizzetu, grickala i šetala se. Mama mi je sašila ovaj kompletić jer mama mi je tada šivala gotovo sve. Došla sam do Prokurativa pozdraviti prijatelje koji su imali ljetnu 'gažu'. Pozvali su me na binu onako iz šale, a ja kao ja - popela se i uzela mikrofon. Bez najave, bez pripreme, bez očekivanja. Taj trenutak pamtim kao tihi podsjetnik da se ono najbitnije događa točno onda kada treba, točno onako kako treba. Bez plana. Bez forsiranja. Ovo su bili nježni koraci mojih početaka, a to sam tek kasnije saznala. U tom trenutku ja sam bila samo djevojčica koja je sa svojim prijateljima zapivala. Što mislite, koja je ovo godina - stoji u objavi.

Ispod objave komentari su se počeli nizati, a najviše pratitelja ovu je fotku svrstalo u osamdesete ili rane devedesete.

Nakon 'nježnih koraka na Prokurativama', Danijela se proslavila kao pjevačica grupe Magazin, imala je i dva uspješna nastupa na Eurosongu, a nakon toga se posvetila solo karijeri u kojoj je stvorila mnoge hitove.

Podsjetimo, Danijela je nedavno podijelila na svom Instagram profilu fotografiju koja je mnogima ugrijala srce u ovo blagdansko vrijeme. Na slici pozira s širokim osmijehom između svojih roditelja, Ivanke i Ivana, za obiteljskim kuhinjskim stolom. Iako naizgled jednostavan, prizor nosi duboku emotivnu poruku koju je pjevačica opisala riječima ispunjenim nostalgijom i zahvalnošću. "Neizmjerno zahvalna. Za istim stolom za kojim smo slavili i Božiće i rođendane i imendane i Nove godine više od četrdeset godina", započela je Danijela. Opisala je kako je stol, poput mnogih iz našeg djetinjstva, uvijek bio pomalo stisnut uza zid, ali unatoč tome, za njim je uvijek vladala gužva ispunjena smijehom. "Baš uvijek je bilo mjesta za sve", naglasila je, evocirajući uspomene na toplinu i zajedništvo koje taj komad namještaja simbolizira. Svojim je pratiteljima zaželjela sretnu i blagoslovljenu Novu 2026. godinu.