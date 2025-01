Carica Sisi udala se za bratića, na vjenčanju je neutješno plakala, a imala je i poremećaj u prehrani

Životna priča austrijske carice Elizabete Amalije Eugenije (njemački: Elisabeth Amalie Eugenie), od milja zvane Sissi, koja je umrla 10. rujna 1898., bezbroj puta je ekranizirana i napisani su brojni romani o njezinu životu, ali postavlja se pitanje koliko istine ima u tim ekranizacijama i pričama i koliko je njezin život romantiziran kako bi gledateljima i čitateljima bio privlačniji i zanimljiviji? Povijesne činjenice ne slažu se često s detaljima o Sisi koje nam serviraju brojne serije i filmovi o ovoj slavnoj carici koja je rođena na Badnjak 1837. godine kao kći vojvode Maksimilijana Josipa Bavarskog i princeze Ludovike od Bavarske.

Njezin otac je bio ekscentrična osoba i obožavao je bavarsku narodnu glazbu i jodlanja, bavio se skladanjem i pisanjem, ali i izvanbračnim aktivnostima pa se navodi kako je uz desetero djece iz braka s princezom Ludovikom imao i brojne potomke iz svojih izvanbračnih afera. Datum koji će promijeniti Sisin život je 16. kolovoza 1853. godine kada se s majkom i sestrom Helenom našla u Bad Ischlu, gdje je Helene trebala biti predstavljena Njegovu Veličanstvu Franji Josipu, vladaru Habsburškog Carstva, kao njegova buduća supruga.

Za razliku od svoje nestašne sestre Sisi, Helena je bila ozbiljna 17-godišnjakinja koja je izgledala strogo za svoje mladenačke godine. Prilikom ovog susreta Franjo Josip pozdravio je Helenu, ali mu je pogled odlutao do mlade, živahne djevojke pokraj nje. I tako je sudbina je htjela da se car zaljubio u Sisi na prvi pogled. U današnje vrijeme ta ljubav bila bi skandalozna jer su Sisi i Franjo bili rođaci. Naime, Sisina majka Ludovika je bila sestra Franjine majke nadvojvotkinje Sofije. Tako je taj sudbonosni trenutak djevojku iz malog bavarskog grada pretvorio u legendarnu caricu. Dva dana nakon njihova prvog susreta, Franjo Josip zaprosio je Elizabetu i osam mjeseci kasnije vjenčanje je održano u Beču. Elizabeta je bila nesretna zbog vjenčanja s carom Franjom Josipom i nezaustavljivo je plakala dok je nakon vjenčanja u kočiji prolazila Bečom sa svojim novopečenim suprugom, a razdragani Austrijanci su im mahali i klicali njihova imena.

Već od prvog dana braka mlada i energična carica osjećala se sputanom krutim pravilima bečkog dvora. Medeni mjesec u palači Laxenburg pretvorio se u katastrofu; mladi car provodio je dane za svojim radnim stolom dok je njegova supruga plakala u parku. Pred njom je bio život sa strogim pravilima, dužnostima i brojnim ceremonijama na dvoru. Sljedećih godina par je putovao između brojnih dvorova i domova: od carske palače do dvorca Schönbrunn u Beču, između carske palače Innsbruck i dvorca Leopoldskron Salzburg te između palače Hof i carske vile u Bad Ischlu. Ali Sisi ta putovanja i život u raskoši nisu pričinjali previše sreće i zadovoljstva jer su joj dani bili ispunjeni monotonim protokolima koje je prezirala, a njezin energični duh bio je i pod stalnom kontrolom njezine svekrve. Čak ni rođenje njihove prve kćeri Sophie Friederike nije unio puno radosti u njezin život jer je djevojčica umrla u dobi od dvije godine. Ubrzo nakon Sophie došla je Gisela, a rođenje prijestolonasljednika Rudolfa cijela je zemlja dočekala s veseljem.

S 21. godinom Sisi je bila majka troje djece, ali njezina su djeca odrastala usamljena i praktički bez majke. Vođena svojim neovisnim duhom, počela se buniti protiv dvorskih pravila i žudjela za emancipiranjem. Nije težila biti odana, tiha supruga niti brižna majka, a svakako nije željela biti reprezentativna figura golemog carstva.

Franjo Josip pokušavao je udovoljiti svojoj supruzi u njezinim nekonvencionalnim željama i ugađao joj je koliko su mu položaj i osjećaj za tradiciju dopuštali. No ni to nije bilo dovoljno i Sisi je prkosila pravilima poput nošenja rukavica i damskog ponašanja, a kraljevske dužnosti koje je smatrala besmislenima često je i vješto izbjegavala dramatično glumeći nesvjesticu i zbog toga je zaradila i titulu buntovne carice. Na dvoru i u braku s Franjom Josipom osjećala se zatočenom u zlatnom kavezu, a smrt kćeri Sophie sasvim ju je dotukla.

Dodatni udarac bio je smrt njezina jedinog sina, prijestolonasljednika Rudolfa, koji je 1889. pronađen mrtav sa svojom ljubavnicom Mary Vetserom, s kojom je navodno sklopio samoubilački pakt. To ju je do kraja dotuklo. Tada je počela neprestano putovati i udaljila se od Franje Josipa i njihov brak je ostao samo mrtvo slovo na papiru, a povjesničari kažu kako su bez obzira na sve jedno drugo poštovali iako je prava ljubav izostala. U biografiji austrijske carice piše i kako je uzimala kokain i heroin, što je u to vrijeme ipak bilo uobičajeno, a narkotike su joj propisivali liječnici.

Bila je opsjednuta svojom težinom i pridržavala se svog posebnog sportskog programa, a patila je i od teške depresije (ili "melankolije" kako su je zvali u 19. stoljeću) te je imala poremećaj u prehrani. Bila je izvrsna jahačica i obožavala je more. Ni oluje je nisu mogle spriječiti da plovi, a čak je imala i tetovažu sidra na ramenu. U jednom trenutku više nije dopuštala svoje portrete: posljednja fotografija Sisi snimljena je u njenim tridesetima, a posljednji njezin portret nacrtan je u njezinim četrdesetima. Nitko osim njezinih sobarica nije vidio njezino lice, koje je skrivala iza vela, lepeze ili kišobrana čim je izašla iz sobe. Kao da je odlučila zauvijek ostati ona blistavo lijepa djevojka u koju se car zaljubio na prvi pogled onog kobnog dana u Bad Ischlu.

Caričina smrt 1898. bila je neobična kao i njezin život. Na obalama Ženevskog jezera atentator, talijanski anarhist Luigi Lucheni, zabio joj je naoštrenu turpiju u srce. Sisi je mislila da ju je čovjek samo prevrnuo, pa se uspravila, ispričala prolaznicima zbog svoje nesreće i požurila sa svojom sobaricom do broda u kojem je bila i tek tada je primijetila da je ozlijeđena, a ubrzo je preminula. Od svih Habsburgovaca, austrijske dinastije koja je najdulje vladala, nitko nije u povijesti uživao takvu slavu kao Sisi.

