Časna sestra koja je osvojila talijanski 'Voice' napustila redovništvo! Sada konobari i ima piercing

Cristina Scuccia (34), časna sestra nevjerojatnog glasa postala je prava senzacija kada je pobijedila u talijanskoj verziji The Voicea 2014. godine, a sada je pak šokirala javnost. Naime, sestra Cristina, porijeklom sa Sicilije, otkrila je da je odbacila habit i sada konobari u Španjolskoj.

U popularnom The Voicu se na audiciji predstavila s pjesmom 'No One' Aliciae Keys i oduševila žiri. U natjecanju je ostala do finale i pobijedila s izvedbom pjesme 'What a Feeling ' iz filma 'Flashdance'.

Scuccia koja je u vrijeme natjecanja u The Voicu bila među časnim sestrama u samostanu sestara Uršulinki u Milanu, kasnije je izdala album te je poklonila jedan primjerak papi Franji. Na albumu je bila i njezina verzija Madonnine pjesme "Like a Virgin". Njezin glazbeni dar hvalili su svi, od običnih ljudi do talijanskih kardinala.

Sada, osam godina nakon showa, ponovno je šokirala talijansku javnost, ali ovaj put viješću da napušta redovništvo.

Odjevena u elegantni crveni kostim i štikle, s probušenim nosom i raspuštenom dugom tamnom kosom, pojavila se u emisiji Verissimo.

- Vjerujem da treba hrabro slušati svoje srce. Promjena je znak evolucije, ali je uvijek zastrašujuća jer je lakše usidriti se u svoje sigurnosti nego preispitivati se. Postoji li ispravno ili pogrešno? - izjavila je i dodala kako su joj u odluci da napusti red pomogli i stručnjaci, psiholozi. No to što više nije časna sestra, ne znači da se odrekla vjere te se još uvijek nada karijeri u glazbi.

- Odabrala sam slijediti svoje srce ne razmišljajući o tome što će ljudi reći o meni. Odlučila sam se za taj korak iako sam imala strah da ću možda završiti ispod mosta, uvijek sam to ponavljala svom psihologu - priznala je Cristina.

