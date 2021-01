Brojni poznati zajedno u akciji nakon potresa: #TopliDomZaBanovinu

FB grupa "Pomoć Sisku, Petrinji, Glini i okolnim mjestima" virtualni je skup ljudi velikog i dobrog srca, ne samo onih koji su je osnovali već svih onih koji su joj se u samo nekoliko dana priključili i stvorili zajednicu veću od 80 tisuća članova. No, krenimo redom…. Samo pola sata nakon razornog potresa koji je promijenio živote mnogih i sliku Banovine koju smo prije poznavali, osnivač grupe Tomislav Jukić, nakon što je na radiju čuo vijest o potresu napravio je grupu na Facebooku u namjeri da se što prije i na bilo koji način pomogne ranjenom dijelu Lijepe naše i ljudima koji su u svega nekoliko sekundi ostali bez svega što su godinama gradili i stvarali.

Cilj je bio jasan- pomoći ljudima kojima je to najpotrebnije u tom trenutku. Grupa je krenula s nuđenjem smještaja nastradalim, kako na području Hrvatske tako i diljem Europe. Ljudi su se počeli javljati, željeli primiti stradalnike, nudili pomoć oko potražnje posla na novom privremenom mjestu stanovanja. Jednom riječju svi su pokazali svoje veliko hrvatsko srce. Tako se pokrenuo val dobrote, ljudi su počeli pomagati jedni drugima, javljalo se koja su se mjesta obišla, koja još treba obići, što je potrebno u kojem mjestu (hrana, voda,potrepštine, odjeća ). Usmjeravalo se ljude na terenu gdje ići šleperima, i sve one koji su željeli pomoći, a nisu znali kako. Postao je to posao prevelik za jednu osobu. I tu je dodatna čar ovog vrtloga dobrote. Tomislav je kontaktirao prijatelja za pomoć, on svoje prijateljice, one svoje….i skupila se mala, ali vrijedna ekipa spremna za pomoć. Rame uz rame, tipkovnica uz tipkovnicu - Josip Dorner, Nina Pleše, Ines Jukić, Tamara Videc Grabarić, Kristina Krajna, Anna Marija Batur,Ana Sumonja, Stella Đurić, Željka Vučko, Aleksandra Nasković i Ivana Perić. Svi ti ljudi su različitih profesija, no svatko od njih ima svoj pogled na situaciju i svatko ima svoje ideje….no u jednome su složni, a to je pomoć, s velikim P. Grupa danas broji više od 82000 članova i kada smo shvatili koliko se može učiniti u beskućnika virtualnog svijeta odlučili smo se na još jedan veliki korak. Pokrenuti humanitarnu akciju #TopliDomZaBanovinu.

Želimo prikupiti financijska sredstva s kojima bi navijačima kupili građevinski materijal kako bi oni mogli izraditi privremene jedinice za stanovanje. Akcija traje do početka travnja i nadamo se kako će biti prepoznata i kako ćemo njome pomoći ljudima koju su izgubili sve. Mnoga poznata imena poput Petra Graše, Tonija Kukoča, Miroslava Rusa, Matka Jelavića, Alena Vitasovića, Jure Brkljača, Davor Jurkotića, Antonele Malis, Damira Halilića-Hala, Marija Strahonje, Aramisa Naglića, Antonija Šole i brojnih drugih uključili su se u akciju i dobar glas o njoj proširili po društvenim mrežama. Do danas je već prikupljeno sve potrebno za izgradnju jednog privremenog doma, no mi ne stajemo. Također putem smo grupe pokrenuli i aukciju na kojoj smo ponudili prekrasne uratke poput Hendrixovog mosta napravljenoj od 600 šibica i koji je dosegao cijenu od 550 kn i što je već uplaćeno na račun i u fazi je dostave, jer ga je kupila osoba van Hrvatske. Kako se priča brzo zavrtila u kontakt smo stupili i s poznatim hrvatskim kipara Vladimirom Herljevićem, a koji je odlučio donirati Skulpturu "Buđenje" koju je sam radio oko 2 mjeseca. Obzirom da je samo za materijal uložio oko 3000 € , to je ujedno i njezina početna cijena na aukciji. Proda li se, s tim bi novcem osigurali izgradnju kućica za još dvije obitelji.

Mi smo i dalje tu i bit ćemo koliko god bude trebalo. Jer ovo je naša mala Hrvatska, zemlja malih ljudi velikog srca. Dokazali smo to nebrojeno puta i zato se nadamo senzibilitetu za ovu akciju. Svaka kuna je dobrodošla, svatko po svojoj mogućnosti za lijepu priču koja se zove……. #TopliDomZaBanovinu

#TopliDomZaBanovinu

Račun akcije je HR1123600003510211825