'Ne možete vjerovati da se ovo dogodilo usred bijela dana': Gradonačelnik i susjedi opisali šok nakon krvoprolića u Krapini

Nevjerica i šok zavladali su nakon jutrošnjeg ubojstva policijskog šefa Roberta Grilca (52) u Krapini, a susjedi i poznanici ubijenog i napadača kažu da ne mogu vjerovati što se dogodilo. Kako pišu 24sata, mnogi tvrde da nikada nisu primijetili ozbiljniji sukob između dvojice muškaraca. – Nemam riječi, iskreno. Prestrašno je to sve. Katastrofa. Jednostavno prestrašno – rekao je susjed Boris, koji je poznavao i žrtvu i napadača. Dodao je da ne zna što bi mogao biti motiv krvavog obračuna.

– Ne znam jesu li se svađali ili ne. To su bili mladi ljudi. Poznavao sam obojicu. Ne znam što se između njih događalo, to je njihova osobna stvar. Konobari koji su tada bili unutra sigurno imaju traumu – rekao je. Sličan šok opisao je i drugi susjed, Marijan, koji tvrdi da nikada nije primijetio probleme među dvojicom muškaraca. – Koliko ja znam, nitko od njih nije imao nikakve incidente. S obojicom sam bio dobar i ne znam ništa o bilo kakvoj svađi – kazao je.

Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović također je stigao na mjesto gdje se ranije danas dogodilo strašno ubojstvo voditelja Službe kriminalističke policije PU krapinsko – zagorske. Gradonačelnik je izrazio sućut obitelji, prijateljima i kolegama ubijenog Roberta Grileca te rekao da je ovaj slučaj šokirao cijelu zajednicu. – Kada se ovako nešto dogodi u malom i mirnom gradiću, onda je to zasigurno veliki šok za sve nas koji ovdje živimo. Na žalost, ovako nešto vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti – izjavio je Gregurović, pa dodao: – Ne možete vjerovati da se ovako nešto može dogoditi u kafiću, usred bijela dana, dok su i drugi gosti unutra. Ovo je sigurno bio ogroman šok za sve koji su bili tamo – dodao je, prenosi Zagorje International. Kazao je da je on saznao za događaj od uznemirenih građana. – Telefon je počeo zvoniti, ljudi su me počeli zvati što se dogodilo. Bili su vrlo uznemireni, a ja tada još nisam imao nikakvih informacija. Vjerujem da će policija što prije napraviti sve što je potrebno da se rasvijetle sve činjenice, kako bi se smirio nemir koji je nastao u gradu – poručio je gradonačelnik.

Podsjetimo, do pucnjave je došlo nešto nakon 8 sati u kafiću u Krapini, gdje je Robert Grilec, voditelj Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, bio izvan službe. Potresno svjedočanstvo dala je i konobarica koja je u trenutku napada posluživala ubijenog policajca. – Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao – rekla je šokirana svjedokinja. Dodala je da je nakon pucnjave pobjegla u skladište jer je napadač pogledao prema njoj. Također tvrdi da se muškarac još oko 7.30 vozio ispred kafića i promatrao unutrašnjost lokala.I z policije su potvrdili da je ubijeni policajac imao 52 godine te da je u trenutku napada bio izvan službe. Robert Grilec bio je dugogodišnji policijski službenik koji je 2018. godine odlikovan za časnu i uzornu službu.