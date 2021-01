Sestra novog izbornika dobro je poznata javnosti! Znate li tko je ona?

Hrvoje Horvat Cveba novi je izbornik naše rukometne reprezentacije, objavili su danas iz Hrvatskog rukometnog saveza. Hrvoje je zamijenio Linu Červara, čiji je bio pomoćnik, a prije toga bio je i trener našičkog Nexea. Izbornik se zove isto kao i njegov slavni otac koji je 1972. s reprezentacijom bivše zemlje osvojio zlato na Olimpijskim igrama, a s bjelovarskim Partizanom bio prvak Europe. Hrvojeva sestra Vanja bivša je supruga trenera Dinama Zorana Mamića, a druga sestra Jasenka bila je udana za pokojnog rukometaša Iztoka Puca.

– Ne samo ja nego i moje sestre Vanja i Jasenka bavile su se aktivno sportom. Vanja i ja igrali smo rukomet, a Jasenka se bavila plivanjem. Znate, rukomet je u Bjelovaru u to vrijeme bio izuzetno popularan. Nije bilo ulice u gradu u kojoj se nije igrao rukomet. Sva su djeca barem jednom otišla na rukometni trening. Neki su brzo odustali, neki su ostali. Moje su sestre brzo odustale od sporta, izabrale su neki drugi put, a ja sam, eto, jedini od nas ostao u vrhunskom sportu. Vanja je u svoje vrijeme čak imala i nekoliko međunarodnih ponuda, no izabrala je stomatologiju. Danas se bavi jahanjem i s velikim uspjehom nastupa na turnirima – istaknuo je prije nekoliko godina u razgovoru za Večernji list i dodao kako je i nakon sestrina razvoda ostao u dobrim odnosima s braćom Mamić.

– Bila je to prava sportska kuća. To je bilo jedino mjesto gdje smo se na ljeto znali svi okupiti. Što se tiče Mamića, jasno da sam ostao s njima u dobrim odnosima. To su ljudi velika srca bez obzira na to što većina misli drukčije. Čujemo se, družimo se bez obzira na to što Zoran i Vanja više nisu zajedno. Čak mogu priznati da sam nogomet počeo pratiti zbog Zorana, a taj me sport prije uopće nije zanimao. Kad je Zoki postao trener Dinama, onda sam znao otići i na utakmice – rekao je Horvat.