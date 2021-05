Broj Vatrenih čiji su brakovi završili razvodom svake godine je sve veći

Sve je duža lista Vatrenih čiji su brakovi završili razvodom. Dražen Ladić od supruge Spomenke se rastao nakon 18 godina braka u kojem su dobili dvije kćeri Sandru i Saru. Par se upoznao na zabavi u Međimurju gdje su oboje odrasli, a njihovom bračnom krahu navodno je presudilo to što je Dražen zbog čestih nogometnih obveza dosta bio odsutan. Godinu dana nakon Ladićevog razvoda 2008. godine još jedan bivši Vatreni je obznanio da se razvodi. Bio je to Slaven Bilić koji se nakon 14 godina braka rastao od pravnice Adrijane s kojom ima kći Alani i sina Lea. - To nije stvar na koju sam ponosan i naravno da je to poraz, ali istodobno i snaga. To znači da smo se ipak spremni suočiti s nekim stvarima i riješiti ih - rekao je Bilić o svom razvodu u jednom od intervjua koje je dao.

Nakon 18 godina ljubavi 2011. svoj razvod su potvrdili i nogometaš Goran Vlaović i spisateljica Milana Vlaović. Njihova ljubav je možda došla kraju ali ne i njihovo prijateljstvo pa su samo nekoliko dana nakon objave o razvodu zajedno sa svoje troje djece otišli na ljetovanje. Brak Igora Štimca i njegove supruge Suzane imao je brojne uspone i padove i par je odluku o razvodu donio nakon 19 zajedničkih bračnih godina u kojima im se rodilo troje djece.

- Ponosan sam na način kako smo se rastali bez obzira što smo imali buran brak. Ja i bivša supruga jako dobro funkcioniramo danas. Razišli smo se na dostojanstven način - izjavio je Štimac nedugo nakon razvoda. Simona i Niko Kranjčar svoju ljubavnu priču počeli su 2004. godine, a četiri godine kasnije u crkvi Sv. Ivana Krstitelja svoju su vezu ozakonili brakom. Tri godine kasnije naš bivši nogometni reprezentativac i njegova supruga postali su roditelji djevojčicu Loree i sve je iznenadilo kada su godinu dana kasnije proživljavali bračnu krizu koja je na kraju završila razvodom. Nakon što se duže vrijeme šuškalo o nesuglasicama između Ive i Boška Balabana, ovaj par je 2017. potvrdio svoj razvod. U braku su ovaj nogometaš i bivša manekenka proveli 14 godina i dobili troje djece. - Nije to više bilo to. Zadnjih godinu dana stvari među nama nisu štimale. Bilo je neslaganja i svađa. Svatko se na svoj način promijenio tijekom svih tih godina koje su prošle. Trenutačno imamo drugačije poglede na život. Nije bilo prevelike sreće zajedno. Nismo se dugo premišljali o razvodu - izjavio je Balaban nedugo nakon razvoda. Na popisu razvedenih vatrenih su i Ivan Klasnić, Alen Bokšić, Igor Cvitanović, Nikola Pokrivač, Gordon Schildenfeld, Ognjen Vukojević...