'Brazilci uvijek ciljaju na pobjedu, a i Hrvati! Želimo ući u veliko finale'

Još je nešto više od mjesec dana preostalo do ovogodišnjeg Eurosonga na kojem će nas predstavljati Roko Blažević s pjesmom “The Dream”. Mladom Splićaninu na pozornici će se pridružiti i dvojica poznatih plesača koji će upečatljivom koreografijom upotpuniti scenski doživljaj na eurovizijskoj pozornici.

Ostvarenje snova

Riječ je o tinejdžerskoj zvijezdi Endiju Schrotteru, kojeg mnogi uspoređuju s Justinom Bieberom zbog slave koju je stekao još kao 14-godišnjak pjesmom “Atom” koja do sada na YouTubeu broji gotovo devet milijuna pregleda! Uz ovog 21-godišnjeg Pakračanina na eurovizijsku pozornicu stat će i devet godina stariji Brazilac Diego Siqueira koji je svoj talent gledateljima već pokazao u prošloj sezoni “Supertalenta”, u kojem je dogurao do samog finala.

Foto: Privatni album

– Poziv za odlazak na Eurosong kruna je moje dosadašnje plesačke karijere. Bio sam dijelom Rokova tima na Dori, pomagao sam mu oko scenskoga pokreta, no ni nakon njegove pobjede nisam slutio da bih mogao nastupiti na Eurosongu. Uslijedio je tada prijedlog našeg zajedničkog menadžera Mihovila Beka, ideju je prihvatio i HRT i, kada je došao poziv, bio sam najsretniji plesač na svijetu! – kazao je Endi, a svoje oduševljenje pozivom nije krio ni Diego, koji nam je otkrio kako je došlo do suradnje s hrvatskim “dream teamom”.

– Autorski tim pitao me kakvi su mi planovi za svibanj i bih li mogao otići na jedno poslovno dvotjedno putovanje. Pomislio sam da bi to mogao biti Eurosong, no nisam mogao vjerovati da bih to stvarno mogao biti ja. Oduševili su me kada su mi javili da je HRT pristao na taj prijedlog i još sada ne mogu vjerovati da sam dio tog dream tima. Za mene je to najveća čast i nagrada za sve godine truda i odricanja. Najteže mi je bilo što sam tjednima ovu veliku vijest morao držati u tajnosti, a sada se mogu pohvaliti svima i reći da svim svojim srcem živim za naš nastup! – dodao je Siqueira koji već devet godina živi i radi u Hrvatskoj. Iza njega su brojni nastupi diljem svijeta, a danas podučava ples u četiri plesna studija u Zagrebu i trenira više od stotinu plesača. Nastupao je Diego i uz brojne estradne zvijezde, a Roko mu je treći eurovizijski predstavnik s kojim ima čast surađivati. Na ovogodišnjoj Dori nastupio je uz Franku Batelić, a plesna podrška bio je i Nini Kraljić na Zagrebačkom festivalu.

Foto: Ivan Uroić

Eurosong je za obojicu najveći izazov u dosadašnjoj karijeri jer stati pred 200 milijuna gledatelja posebna je čast, privilegija, ali i odgovornost. – Eurosong je glazbeni prozor u svijet, najveća svjetska glazbena pozornica i svakom je izvođaču čast nastupiti na takvome natjecanju u najvećem TV showu. Iako sam iz Brazila, oduvijek sam pratio Eurosong, a posebice otkada sam u Hrvatskoj – kaže Diego. Najveće europsko glazbeno natjecanje već godinama ne propušta ni Endi koji smatra da mu je nastup bio suđen. – Pratim ga otkad znam za sebe, a te 2017. pratio sam ga zajedno sa školskim kolegama u učeničkom domu i svi su morali biti u potpunoj tišini kada je nastupao Jacques. Nakon proglašenja njegova prolaska u finale, počeo sam od sreće trčati po cijelome domu – prisjeća se Endi koji nam je povjerio i jedan zanimljiv detalj iz dosadašnje karijere. – Prije pet godina obradio sam eurovizijsku uspješnicu naše Tajči, koja danas ima gotovo dva milijuna pregleda, a moja publika obradu “Hajde da ludujemo” obožava! Očito mi je Eurosong suđen – govori Endi.

Funkcioniraju kao obitelj

S Rokom se obojica slažu odlično. Složan su tim i funkcioniraju kao prava obitelj. – Jako brzo smo kliknuli i sprijateljili se. PlayStation je najbrže povezao Roka i mene, tako da ćemo u eurovizijskoj karanteni najviše vremena provoditi uz “plejku” – smije se Endi i dodaje da će našem predstavniku rado pomoći i s pripremom mature koja ga čeka ove godine po povratku iz Izraela. Atmosferom koja vlada na probama oduševljen je i 30-godišnji Brazilac. – Dečki su me sjajno prihvatili u svoj tim. Govore da sam njihov brat iz Brazila – kaže Diego koji je uvjeren u visok plasman Hrvatske u Tel Avivu.

– Hrvatsko-brazilska kombinacija sigurno je dobitna! Brazilci uvijek ciljaju na pobjedu, a i Hrvati! Želimo ući u veliko finale i siguran sam da tada Roko može i do pobjede! Uostalom, Madonna nastupa u finalu, a Endi i ja bismo vrlo rado plesali na idućoj svjetskoj turneji pop-kraljice – smije se Diego. Natjecateljskog duha ne nedostaje ni Endiju. – Ovo je natjecanje, svi ćemo dati sve od sebe, a onda je prirodno da idemo na pobjedu. U timu se često šalimo pa već sada predviđamo tko će od hrvatskih izvođača nastupiti kao domaćin Eurosonga u Areni Zagreb. Roko kaže da ću to biti ja, a i živim pet minuta od Arene – uz osmijeh zaključuje Endi.

Foto: DAMJAN FIKET

