Ide na Eurosong: Hrvatski Justin Bieber leti s Rokom u Tel Aviv!

Hrvatski 'Dream team' počeo je otkrivati prve detalje vezane uz Rokov nastup na skorašnjem Izboru za pjesmu Eurovizije koje se održava u Izraelu. U jeku priprema, uz Roka i na Hrvatskoj radioteleviziji u posljednje se vrijeme sve češće na plesnim probama mogao vidjeti Endi, punim imenom i prezimenom Endi Schrötter, koji će se pridružiti hrvatskom predstavniku Roku Blaževiću na eurovizijskoj pozornici u Tel Avivu!

Ovaj 21-godišnji Pakračanin sa zagrebačkom adresom, u medijima prozvan i kao 'hrvatski Justin Bieber', student je završne godine Studija suvremenog plesa na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a dobitnik je mnogih plesnih priznanja, među kojima se ističe Oskar znanja koji mu je 2016. dodijelila Agencija za odgoj i obrazovanje za osvojeno 1. mjesto na Državnome natjecanju u suvremenom plesu.

Megahit 'Atom', koji je do danas pregledan devet milijuna puta na Youtubeu, lansirao je Endija u estradnu orbitu još kao 14-godišnjaka, a svojim hitovima već sedam godina vlada regionalnom tinejdžerskom scenom. Paralelno s estradnom karijerom ovaj tinejdžerski idol milenijske generacije razvija i svoju plesačku karijeru te se za svoj životni poziv obrazuje od najranijega djetinjstva. S velikim je zadovoljstvom prihvatio poziv Hrvatske radiotelevizije da svojim plesnim umijećem obogati cjelokupan scenski nastup hrvatskoga predstavnika na ovogodišnjem 64. Eurosongu.

'Nastupiti na Eurosongu za svoju domovinu pred 200 milijuna gledatelja za mene predstavlja ostvarenje sna i kruna je moje dosadašnje karijere! S velikim veseljem prihvatio sam poziv HRT-a da kroz plesni nastup prenesem poruku Rokove pjesme, i za mene je to ogroman umjetnički izazov. Ples i glazba ritam su moga života; kroz njih stvaram, sanjam, osjećam, vidim, čujem, uživam, živim život! Raduje me moja uloga na sceni Eurosonga, a kakva će ona biti – neka zasada ostane tajna! U svakom slučaju, autorski tim u suradnji s vrhunskim koreografom Leom Mujićem osmislio je sjajan koncept koji će osvojiti publiku diljem Europe, u to uopće ne sumnjam i jedva čekam odletjeti u Tel Aviv i nastupiti na toj grandioznoj pozornici i eventu koji pruža najviše produkcijske standarde! Sve što možeš sanjati, možeš i ostvariti!'

Svoj će eurovizijski debi na najvećoj svjetskoj glazbenoj pozornici Endi doživjeti u ulozi plesača, no ovo mu nije prvo eurovizijsko iskustvo jer je 2017. godine bio članom Jacquesova tima te je sudjelovao u snimanju službenih videospotova za pjesmu 'My friend', a osim u glavnom spotu, Endi se pojavio i u videu za remiksirano izdanje Jacquesove eurovizijske uspješnice.

