Branko Đurić Đuro podijelio nostalgičnu fotografiju s kćeri i čestitao joj veliki rođendan

Glumac Branko Đurić Đuro (61) nostalgičnom je fotografijom svojoj mlađoj kćeri Eli čestitao 18. rođendan. ''18 godina kasnije. Sve najbolje, moja mala princezo'', napisao je Đuro u opisu fotografije.

Na prvoj fotografiji Đuro pozira sa Elom dok je još bila beba te je drži u naručju, a na drugoj su fotografiji otac i kći zagrljeni pozirali, slaveći njen rođendan. Pratitelji su u komentarima Eli uputili veliki broj čestitki.

Ela je od njega i majke, slovenske glumice Tanje Ribič (54) naslijedila umjetničku crtu, a pokazala ju je na nastupu grupe ‘‘Bombaj Štampa‘‘ u Sarajevu prije četiri godine, čiji je frontmen njezin tata.

- Sviram klavir i gitaru te pjevam. Bliska mi je i gluma, ali glazba me više zanima. Pišem pjesme i planiram ih nekad i izdati. Najčešće su to ljubavne pjesme koje nastaju tako što ono što osjećam stavim na papir - kazala je Ela u jednom od intervjua. I njena starija sestra Zala (26) naslijedila je umjetničku crtu od roditelja, a lani je odigrala ulogu u hvaljenom filmu "Šesti autobus" redatelja Eduarda Galića. Zanimljivo je da je njen otac pokušao odgovoriti od glume.

- Pokušavao sam je odgovoriti od glume. Rekao sam joj da je samo jedno zanimanje teže od glumca. Kad me pitala koje, rekao sam: “Glumica” - kazao nam je glumac, no o Zala je ipak odlučila nastaviti stopama mame i tate.

- Zapravo, nikad nisam svjesno odlučila da ću postati glumica. To je moj poziv, gluma je pozvala mene. Da, tata me pokušavao spriječiti da postanem glumica jer najbolje zna koliko je zahtjevna i ponekad plitka ta naša industrija. No ti njegovi pokušaji trajali su dok me nije prvi put vidio na pozornici. Tad je shvatio da to nije moj ego-moment, nego jednostavno moj način izražavanja, moja ljubav. I koliko god to zvuči patetično, istina je - gluma je moj život - kazala nam je Zala u intervjuu.

Sarajevski glumac, suvlasnik zagrebačkog kazališta "Luda kuća", njegova supruga i njihove kćeri nedavno su imali dodatni razlog za slavlje. Đuro i Tanja ove godine slave srebrni pir, 25. godišnjicu braka. - Što drugo mogu nego da ti kažem - od sveg srca ti hvala. Hvala za ovih blještavih 30 godina - napisao je Đuro pokraj snimke plovidbe Jadranom na svojoj brodici na kojoj su u duetu otpjevali pjesmu.

