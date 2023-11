Mirna Berend: Johnny Štulić je to napravio jedino u mojoj emisiji, ponosna sam na to

Prije nešto više od 33 godine legendarni Johnny Štulić, koji je tada već neko vrijeme živio u Nizozemskoj, odazvao se pozivu voditeljice Mirne Berend te je gostovao u njezinoj emisiji iako su mnogi vjerovali kako se frontmen Azre neće odazvati pozivu ili će se predomisliti u zadnji čas.

- Ne sjećam se ni kako se zvala emisija niti koje je godine točno bilo, mislim da je bila 1989. Znam samo da je urednik bio Milan Mitrović i da je rekao da nema šanse da mi Johnny Štulić dođe jer on nikome ne daje intervjue. No ja sam bila školska kolegica s Igorom Kelčecom, fotografom koji je Štuliću radio neke naslovnice albuma, bili su povezani jako i on mi je pomogao. Pa ne možeš ni doći do njega, nema telefona, ničega. No uspjeli smo - ispričala je voditeljica Mirna Berend za 24 sata kako je uspjela doći do Johnnyja. Pričali su o njegovom životu u Nizozemskoj, o tome kako se oženio i istaknuo je tada kako ima pjesama dovoljno za snimanje trostrukog albuma.

- Stvaram, pišem i perem suđe doma. Život u braku mi odgovara. Još sam se davno spremio za to - ispričao je Johnny. Udovoljio je molbi voditeljice da nešto i odsvira gledateljima, a tom prilikom odsvirao je pjesmu "Meni se dušo do tebe ne rastaje" i rekao je kako je to nova pjesma koju dosad nije javno izvodio.

- Baš me zanima je li Johnny nekome u emisiji, u studiju, uživo premijerno izveo pjesmu koju još nije ni snimio. Mislim da nije. Znam da sam bila beskrajno sretna kad je došao, pa vidi se na snimci da sam sva zbunjena. Imala sam pitanja koliko hoćeš, a ne znaš koje bi mu postavio. Izgledalo je nemoguće da dođe, a on je kod mene u studiju s gitarom, i još će otpjevati pjesmu koju još nije ni snimio. Jako sam sretna i ponosna zbog toga. - prisjetila se voditeljica. Rekla je kako su se zadnji put čuli prije desetak godina kada je bila kod Alke Vuice i tada su nazvale Štulića na telefon.

- Citirala sam stihove iz pjesme 'Užas je moja furka'. Rekao je da su baš super i pitao tko je to napisao. Pa ti, rekla sam mu. - prisjetila se Mirna koja se također povukla iz javnosti i nakon voditeljske karijere posvetila se izradi nakita te ima svoju kozmetičku liniju.

