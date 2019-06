Braća Švec otkrivaju tajnu svog uspjeha: 'Treniramo čak i iza ponoći'

Zagrebačka obitelj Švec ponosno nosi titulu “najfit” obitelji u Hrvatskoj. Trojica braće, 15-godišnji Angelo, 21-godišnji Danijel i 25-godišnji Matej te njihova 35-godišnja strina Željka u dramatičnoj završnici odnijeli su pobjedu u showu “Fittest Family”. Predvođeni mladim trenerom fitnessa Norbertom Žmegačem Kunićem u finalu su iza sebe ostavili obitelji Hukman i Buza koje je do samog kraja vodio legendarni rukometni reprezentativac Vlado Šola.

Došli po pobjedu

Slavilo se uz baklje i pjenušac, a Švecovi su kao pravi pobjednici kući otišli sa zlatom. Umjesto medalje, pobjednicima je predana zlatna poluga vrijedna 200.000 kuna.

– Nagradu ćemo podijeliti jednako na nas četvero – kažu nam Švecovi koji su u show došli upravo zbog pobjede. – Kad smo krenuli s izazovima, išli smo po pobjedu, davali smo sve od sebe, davali smo maksimum i to se na kraju isplatilo. Iskreno kažemo da smo došli pobijediti, ali nismo baš u nekom posebnom trenutku osvijestili da će se to doista i dogoditi – dodaju braća. No, put do vrijedne nagrade nije bio nimalo lak. Svoju pravu snagu, izdržljivost i obiteljski duh ti snažni momci pokazali su u brojnim izazovima koji su bili stavljeni pred njih, a oni najteži dočekali su ih u finalu. Iako priznaju da su izazovi bili iznimno zahtjevni, odustajanje za ove snagatore nije nikada bila opcija. Pa čak ni onda kada je u samom finalu uslijedilo neugodno iznenađenje. Naime, tijekom trećeg izazova strina Željka ozlijedila je koljeno. Unatoč nesnosnim bolovima, završila je izazov, no naposljetku je ipak, po preporuci liječnika, morala odustati od natjecanja. Njezina volja iznenadila je i trenera Norberta koji je i sam rekao da joj se divi što je unatoč bolovima završila izazov. S njim su, govore nam Švecovi, “kliknuli” na prvu, a upravo im je Norbert bio najveća snaga i motivacija na putu prema pobjedi.

– Između muke i znoja slušali smo njegov glas podrške, usmjeravanja pa čak i razuma u trenucima kada je adrenalin bio na vrhuncu i kada nam je upravo taj glas razuma bio prijeko potreban. I zato bez našeg najdražeg trenera ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Zahvalni smo mu jako, imao je jako veliku ulogu u tome što smo pobijedili – ističu dečki.

Maheri u ‘street workoutu’

Pobjedi je svakako pridonio i “street workout” kojim se taj trojac već godinama bavi.

– Treniramo dva sata dnevno, pet-šest puta tjedno, a kad se pripremamo za natjecanje onda i više. Prvo ipak riješimo sve privatne obveze, ali se uvijek nađe vremena i za trening, čak i poslije ponoći, ako prije ne stignemo – kažu braća iza kojih su već značajni uspjesi na području “street workouta”.

– Želimo potaknuti što više ljudi da se bave “street workoutom”. Interes se povećao nakon našeg pojavljivanja na TV-u, ljudi su zainteresirani. Mnogi nas potiču i time motiviraju da budemo još bolji. Mnogi se dečki trude i dostojni su protivnici, ali mi smo uvijek među najboljima – ponosno ističu Švecovi kojima nakon pobjede ne nedostaje novih snova i planova.

– Želimo postići uspjeh na svjetskom prvenstvu, a osim toga voljeli bismo pokrenuti vlastiti brend – otkrivaju zgodna braća za čijim fotografijama uzdišu njihove brojne pratiteljice na društvenim mrežama. No, na žalost mnogih, njihova srca već su zauzeta. – Javljaju nam se obožavateljice, ali sve je u granicama.

Pitaju nas i za treninge, ali što se tiče ljubavi, sva trojica smo zauzeti – rekli su na kraju pobjednici prve sezone RTL-ova showa koji promovira zdrav način života i obiteljske vrijednosti.