Božidar komentirao sinoćnju emisiju i natjecatelje: 'Nije mi žao što sam vikao, gledatelji cijene iskrenost'

Božidar Miodragović iz Bjelovara svakako je svojim komentarima začinio ovo specijalno blagdansko izdanje 'Večere za 5 na selu'. Već je na početku tjedna istaknuo kako mu je cilj pobijediti kako bi svima dokazao da je on pravi znalac, a i tema mu je, kaže, stopostotno pogođena. Kako su izvijestili s RTL-a, emisiju u srijedu u kojoj je on kuhao pratilo je čak 500 tisuća gledatelja, Božidar je na kraju završio na četvrtom mjestu, a baš kao i prošli put je kandidate (osim Ivana) optužio da su se dogovarali.

- Mislim da su gledatelji navikli na moju iskrenost. Držao sam se teme u ovom tjednu, a smatram kako Dario i Snježana nisu. Nisu uopće ispoštovali temu i ako ćemo tako, trebao sam ih ocijeniti s nulom. No, nisam htio biti strog i bezobrazan. Tko paštetu od tunjevine jede za božićno jutro? Tko jede rižoto s gljivama za Božić? Naglašavam, blagdanska jela su bila tema. Blagdanska. Nisu ispoštovali produkciju. Ne smetaju me kritike ako su one utemeljene, ali želim da mi to osoba argumentira. Ali da, gledatelji cijene iskrenost. kazao je za RTL.hr. Dodao je i kako je Bernardici dao dvojku jer ga je povrijedila kada je komentirala emisiju od prije godinu dana. Kazao je i kako mu nije žao što je ponovno vikao na kraju emisije.

- Nije. Samo zato što su se dogovarali. Čak sam ih i čuo. No, ja sam ih zeznuo. Oni su htjeli da budem posljednji, ali im je kombinacija propala. U autu sam na putu kod Ivana rekao da ću mu dati deset, a oni su izračunali da ću ja tako biti posljednji. A ja sam Ivanu dao tri. Tvrdim da su se prvog dana dogovarali. Da sam ja pobijedio, nagrada bi sigurno otišla u humanitarne svrhe, rekao je Božidar.

