FOTO Kći slavne ljepotice oduševila svojom pojavom, a jedan detalj potaknuo je zabrinutost za njezino zdravlje

Manekenka i kći Kate Moss, Lila Moss, ponovno je privukla pozornost javnosti. Ovaj put pojavila se na događanju u sklopu New York Fashion Weeka, gdje je prisustvovala eventu koji je organizirao bivši glavni urednik britanskog Voguea, Edward Enninful.
Foto: Profimedia
Za ovu prigodu Lila je odabrala crnu večernju haljinu s potpuno otvorenim leđima, koja je otkrivala njezinu vitku figuru i besprijekoran ten. Elegantna, ali itekako odvažna modna kombinacija nije prošla nezapaženo, pogotovo jer je pokazala i detalje koje inače ne viđamo često na crvenom tepihu. Moss je nosila diskretnu šminku i kosu pustila u opuštenim valovima, a sve je upotpunila malom crnom torbicom s detaljima u zlatnoj boji.
Foto: Profimedia
No, mnogi su se zabrinuli kada se Lila okrenula. Naime, na nadlakticama je jasno pokazala dva senzora, što je dodatno potaknulo rasprave na društvenim mrežama. Mnogi nagađaju da je riječ o medicinskim senzorima za praćenje razine šećera u krvi. Inače, Lila je prošle godine otkrila da boluje od dijabetesa tipa 1.
Foto: Profimedia
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
Foto: Pau de la Calle
Foto: Fashion PPS/BESTIMAGE
Foto: Dylan Travis/ABACA
Foto: Dylan Travis/ABACA
Foto: Dylan Travis/ABACA
Foto: Pau de la Calle
